ميسي يتخطى إنييستا بدوري الأبطال وتشافي منافسه الأول

الأرجنتيني يقترب من مالديني

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تخطى الأرجنتيني ليونيل ميسي، زميله السابق أندريس إنييستا، في صفوف برشلونة، ليصبح ثاني أكثر لاعب خوضاً للمباريات في دوري أبطال أوروبا بقميص برشلونة.

ويبدأ الأرجنتيني مواجهة ليون الفرنسي في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال، بعدما انتهى لقاء الذهاب بدون أهداف.

وأصبح الأرجنتيني في المرتبة الثانية برصيد 131 مباراة ، متخطياً لاعب فيسيل كوبي الياباني الحالي.

ويتصدر تشافي هيرنانديز، قائمة لاعبي البرسا الأكثر خوضًا للمباريات في دوري الأبطال برصيد 151 مباراة.

131 – Lionel Messi will make his 131st appearance for , one more than Andres Iniesta (130); only Xavi (151) has appeared more often for the Spanish giants in the competition. Skippers. #BARLYO pic.twitter.com/LVvRE3pjCq — OptaJoe (@OptaJoe) March 13, 2019

حيث يحتل الأرجنتيني المركز السابع منفردًا ويقترب من المركز السادس والذي يحتله الإيطالي باولو مالديني مدافع ميلان الأسبق برصيد 135 مباراة.

ويعد الإسباني إيكر كاسياس الأكثر خوضًا للمباريات في دوري الأبطال برصيد 175 مباراة بقميص ريال مدريد وبورتو.

أما على المستوى التهديفي فيمتلك ميسي 109 أهداف في المركز الثاني خلف رونالدو الذي سجل أمس هاتريك ليرفع رصيده إلى 124 هدفًا.

