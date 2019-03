ميسي يتخطى إنييستا بدوري الأبطال وتشافي منافسه الأول

تخطى الأرجنتيني ليونيل ميسي، زميله السابق أندريس إنييستا، في صفوف برشلونة، ليصبح ثاني أكثر لاعب خوضاً للمباريات في دوري أبطال أوروبا بقميص برشلونة.

ويبدأ الأرجنتيني مواجهة ليون الفرنسي في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال، بعدما انتهى لقاء الذهاب بدون أهداف.

وأصبح الأرجنتيني في المرتبة الثانية برصيد 131 مباراة ، متخطياً لاعب فيسيل كوبي الياباني الحالي.

ويتصدر تشافي هيرنانديز، قائمة لاعبي البرسا الأكثر خوضًا للمباريات في دوري الأبطال برصيد 151 مباراة.

