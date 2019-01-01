ميسي يتجاوز رقم إنييستا وبيكيه يتربع على عرش مدافعي الليجا

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحقق رقمًا جديدًا وبيكيه يواصل تميزه

فيسبوك تويتر محمد عماد

أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثاني أكثر لاعبي برشلونة مشاركة في مباريات الدوري الإسباني "ليجا" برصيد 443 مباراة، وذلك بمشاركته أمام رايو فاليكانو في الأسبوع السابع والعشرين من المسابقة.

بهذه المشاركة حطم النجم الأرجنتيني ميسي عدد المشاركات المسجل لدى زميله السابق أندريس إنييستا البالغ 442 مباراة.

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في نفس المباراة أصبح المدافع الإسباني جيرارد بيكيه هو أكثر لاعب بالليجا أحرز أهدافًا برأسه هذا الموسم برصيد ثلاثة أهداف حتى الآن.

وكان بيكيه البالغ من العمر 32 عامًا قد تعرض لانتقادات عديدة مع بداية الموسم لتراجع مستواه، مما أدى إلى اعتزاله دوليًا ليتفرع للعب مع البلوجرانا.

يذكر أن بيكيه يلعب في صفوف الفريق الأول للنادي الكتالوني منذ صيف عام 2008، وتوج معه بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات.