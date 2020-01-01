ميسي يبدأ سجله التهديفي تحت قيادة سيتين بأرقام مميزة

ليونيل ميسي يحظى بعدة أرقام مميزة خلال المواجهة الأولى له تحت قيادة المدرب كيكي سيتين المدير الفني الجديد لبرشلونة.

حقق فريق برشلونة الفوز أمام نظيره غرناطة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو ضمن لقاءات الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني .

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف المواجهة الوحيد في الدقيقة الـ 76 من عمر المباراة بعد هجمة منظمة وتمريرات سحرية من نجوم البلوجرانا انتهت بكعب من فيدال ولمسة واحدة من ميسي بقدمه اليمنى لتسكن الكرة الشباك.

وكان هدف ميسي هو الأول له تحت قيادة المدرب كيكي سيتين المدير الفني الجديد لفريق برشلونة والذي جاء كبديل لإرنستو فالفيردي.

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وحقق ميسي رقمًا مميزًا في مباراة اليوم حيث أصبح رابع واحد يملك سلسلة تسجيل مستمرة في 16 عامًا على التوالي بجوار كريستيانو رونالدو الذي يملك سلسلة وصلت لـ 18 عامًا.

ويتواجد في تلك القائمة القصيرة أيضًا جيامباولو بيزيني لاعب هيلاس فيرونا وصاحب سلسلة الـ 17 عامًا ومعه بنفس الرقم جيمي برياند لاعب بوردو.

وسجل ميسي لأول مرة هذا الموسم بالقدم اليمنى في الدوري الإسباني حيث سجل أهدافه الـ 13 السابقة بقدمه اليسرى فقط، كذلك أصبح أول من يسجل تحت قيادة سيتين مثلما كان الحال مع فالفيردي وإنريكي.

جدير بالذكر أن ميسي يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب جدول هدافي الدوري الإسباني برصيد 14 هدفًا وخلفه كريم بنزيما هداف ريال مدريد بـ 12 هدفًا.