ميسي ومبابي .. ثنائية ستدمر أحلام ريال مدريد في الحاضر والمستقبل !

لا شك أن الفرنسي كيليان مبابي يعتبر الهدف الرئيسي لريال مدريد، مع استمرار رفضه التوقيع على عقد جديد مع باريس سان جيرمان.

الأمور تبدو غامضة إلى حد كبير، بسبب الرسائل غير المباشرة من مبابي ووالدته، وعدم وضوح الرؤية سواء بالرحيل أو البقاء.

وعلى الجانب الآخر لدينا ليونيل ميسي، الأرجنتيني الذي اعتاد على إلحاق الضرر بريال مدريد كثيرًا خلال حقبته مع برشلونة.

الفترة الأخيرة أظهرت بعض المؤشرات، التي قد تؤكد معاناة ريال بسبب ميسي حتى بعد مغادرته النادي الكتالوني والدوري الإسباني بالكامل..

ثتائية مرعبة

من الطبيعي أن يتسبب الفريق الحالي لباريس سان جيرمان، في حالة رعب لأي منافس داخل أو خارج الدوري الفرنسي.

وذلك بسبب الكم الهائل من النجوم، بعد قدوم ميسي وسيرخيو راموس وأشرف حكيمي وجانلويجي دوناروما وجورجينو فاينالدوم.

التركيز بشكل أكبر كان على الثلاثية المنتظرة بين ميسي ومبابي ونيمار، ولكن الأخير يعاني من ناحية المستوى وتعرض مؤخرًا لإصابة طويلة.

حالة مذهلة من التفاهم يعيشها ميسي ومبابي، ربما تكون أفضل مما كانت عليه بوجود نيمار، وهو ما تسبب في ارتفاع مردود كل منهما.

ميسي تعافى من البداية الضعيفة بسبب هذه الشراكة الناجحة، حيث سجل 6 أهداف لباريس وصنع 5 في 15 مباراة حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر مبابي الذي سجل 13 هدفًا وصنع 14 في 23 مباراة ليصبح اللاعب الرئيسي من الناحية الرقمية.

المثير للدهشة أن ميسي يشعر بحالة من السعادة بهذه الثنائية، رغم عدم اعتباره اللاعب الرئيسي رقميًا، ربما لأنه وجد أخيرًا من يخفف الضغوط من عليه، بدلًا من التكفل بكل شيء مثلما كان يفعل في برشلونة.

أحلام ريال مدريد

التفاهم بين ميسي ومبابي لا يصب في صالح النادي الإسباني بكل تأكيد، لأن سعادة الفرنسي في باريس ربما تعني استمراره وتجديد عقده.

النادي الفرنسي معروف بقدرته المبهرة في الحفاظ على نجومه، وهو ما أثبته في العديد من المواقف السابقة مع نيمار وماركو فيراتي وغيرهما.

وجود ميسي بجوار مبابي قد يغري الأخير بالبقاء، من أجل اللعب بجوار الأسطورة الأرجنتينية في باريس لفترة أطول وتأجيل حلم الانتقال لريال مدريد.

وهنا ستضيع فرصة ذهبية على العملاق الإسباني، في ضم أحد أهم اللاعبين في العالم بالمجان دون دفع أي قيمة انتقال الصيف القادم، لتضيع هذه الموهبة التي كانت ستفيد النادي لسنوات طويلة في المستقبل.

وأما عن الحاضر، فأمامنا مواجهة ريال وباريس المنتظرة في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وربما نشهد مبابي يقتل أحلام ريال الأوروبية بنفسه بمساعدة ميسي!

اقرأ أيضًا ..