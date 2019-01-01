ميسي وسواريز ينضمان لتدريبات برشلونة قبل الديربي

برشلونة يستعيد ليونيل ميسي ولويس سواريز قبل مواجهة إسبانيول

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

انضم الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز إلى تدريبات برشلونة استعدادًا لمواجهة ديربي كاتالونيا والمقرر لها السبت المقبل.

ويحل إسبانيول ضيفًا على برشلونة مساء السبت المقبل على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الأسباني.

وقبل ثلاثة أيام من المباراة، انضم نجمي الفريق ليونيل ميسي ولويس سواريز إلى التدريبات بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٧ مارس ٢٠١٩

وكان ليونيل ميسي قد شارك مع منتخب الأرجنتين في مباراة واحدة من المباراتين اللتان لعبا في فترة التوقف الدولي، وغاب عن الثانية بداعي الإصابة.

بينما عاد لويس سواريز مبكرًا بسبب إجهاد فقط، ليكون الخبر سارًا لبرشلونة بأن يشارك الثنائي في التدريبات قبل المباراة بثلاثة أيام.

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يذكر أن برشلونة أصبح قاب قوسين أو أدنى من حسم لقب الدوري الأسباني للموسم الثاني على التوالي بابتعاده عن أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الصدارة.