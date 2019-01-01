ميسي وبوسكيتس وراكيتيتش خارج قائمة برشلونة لمواجهة هويسكا

المدرب الإسباني إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة يعلن عن قائمة فريقه لمواجهة نظيره هويسكا في غياب ميسي وبوسكيتس وراكيتيتش.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن المدرب الإسباني إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عن قائمة فريقه لمواجهة نظيره هويسكا في الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني.

جاء هذا في بيان أصدره نادي برشلونة وأعلن من خلاله عن غياب ليونيل ميسي قائد الفريق عن مواجهة الغد أمام نادي هويسكا.

وجاءت القائمة كالتالي:

تير شتيجن، سيميدو، توديبو، كوتينيو، أرتور، ديمبلي، سيلسين، مالكوم، لونجليه، موريلو، ألبا، بواتينج، ألينا، فيدال، أومتيتي، بويج، رويز، واجيه.

ويغيب ليونيل ميسي رغم تأكيد إرنيستو فالفيردي أن إصابته أمام مانشستر يونايتد لن تكون سببًا في ذلك، ليتأكد أن غيابه يأتي في ظل رغبة من أجل اراحته لمواجهة إياب دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد.

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وغاب عن قائمة برشلونة أيضًا كل من سيرجيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش وسيرجي روبيرتو، بالإضافة لكل من سواريز وبيكيه للإيقاف.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد حسم لقب الدوري الإسباني بشكل نظري بعد الفوز على أتلتيكو مدريد الأسبوع الماضي بهدفين مقابل لا شيء.