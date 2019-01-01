ميسي: لم نستحق الخسارة ولا يوجد وقت للندم

أداء مخيب للتانجو أمام كولومبيا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد ليونيل ميسي، قائد ونجم الأرجنتين، أن لا يوجد وقت تضيعه البلاد في الشكوى بعد السقوط في المباراة الأولى أمام كولومبيا.

الأرجنتين خسرت بهدفين نظيفين فجر الأحد أمام كولومبيا ضمن افتتاح لقاءات المجموعة الثانية لكوبا أمريكا.

وقال ميسي في تصريحات مع "تي واي سي": "هناك إيجابيات، ولكن يجب قبول التحدي، لا يوجد وقت للشكوى، ويجب التطلع للأمام".

وواصل: "يجب أن نرفع رؤوسنا ونستمر لأن البطولة لم تنته بعد، حافظوا على الكرة وخلقوا كرات، ولكن تحسنا في الشوط الثاني".

ليونيل ميسي في الشوط الأول أمام كولومبيا 👇



0⃣ تسديدة على المرمى #CopaAmerica pic.twitter.com/NGtYs4PTXJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 15, 2019

وأكمل: "لم نخلق فرص ولكن عندما قدمنا الأفضل سجلوا، لا أعرف إذا كنا نستحق الخسارة، سنتعلم الدرس، ليس من السهل البداية هكذا".

سكالوني يحمل أرضية الملعب الخسارة أمام كولومبيا

وعن حالة الملعب: "كانت سيئة، هذا أول لقاء هناك، لا أعرف ماذا سيحدث في اللقاءات التالية، ولكن لا أريد تحميل الأمر لها وخلق أعذار".

وتلعب الأرجنتين أمام باراجواي ثاني اللقاءات في التاسع عشر من يونيو، ثم تختتم المباريات أمام قطر.