"ميسي.. ميسي!!".. جماهير برشلونة تقول كلمتها وتضغط على لابورتا

هل يعود البرغوث؟

مهما تعقدت الوضعية بين إدارة برشلونة ونجمه السابق ليونيل ميسي، فإن جماهير النادي الكتالوني تحتفظ بقدر كبير من الحب لأفضل لاعب في تاريخه.

ذلك ما تجلى أمام أسوار ملعب كامب نو اليوم الجمعة، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس برشلونة جوان لابورتا على هامش تقديم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعبًا في صفوف برشلونة، وتحدث فيه عن آخر تطورات ملف قيد الصفقات الجديدة للفريق الكتالوني.

ويواجه برشلونة مشكلات في تسجيل صفقاته الجديدة نظرًا لعدم تعادل الرواتب مع مكاسب الفريق، وهي المشكلة التي يطمح لابورتا في حلها قبل دخول الموسم الكروي.

وسيبدأ موسم برشلونة في الدوري الإسباني رسميًا بلقاء رايو فاييكانو على ملعب كامب نو في الثالث عشر من أغسطس الجاري.

وأمام أسوار ملعب برشلونة التاريخي، احتشد عشرات من الأنصار وألسنتهم لا تردد إلا كلمة واحدة "ميسي.. ميسي!" بالطريقة الكلاسيكية التي كان الجمهور يناديه بها في ملعب كامب نو.

يأتي هذا السلوك في إشارة للابورتا بأن يتحرك لإعادة الأرجنتيني إلى بيته الذي ترعرع فيه منذ كان عمره 13 عامًا، في ظل أنباء إمكانية عودة الساحر الأرجنتيني إلى كتالونيا بعد الانتقال في الصيف الماضي بشكل مدوٍ إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان لابورتا قد قال مؤخرًا إنه "يشعر بالدين لميسي" مؤكدًا أنه "يرغب في إعادته إلى برشلونة ومنحه النهاية اللائقة به".