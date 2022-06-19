ميسي معجب به ويفضل رونالدو .. هل يسير تين هاج على خطى ليونيل؟!

أليخاندرو جارناتشو قد يحظى بدور أكبر في مانشستر يونايتد مستقبلًا.

كشفت تقارير صحفية عن إعجاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الكبير بأداء مواطنه أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد.

جاء هذا بحسب ما أكدت صحيفة "ديلي إكسبريس"، والتي أكدت أن ميسي يرى جارناتشو يقدم مستويات مذهلة في الفترة الماضية ويستحق أدوار أكبر.

وأكدت الصحيفة أن المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد هو الآخر معجب للغاية بأداء اللاعب ويسعى لمنحه دقائق أكبر.

وكان جارناتشو قد تسبب في الكثير من الجلبة قبل عدة أسابيع بالتحديد في منتصف شهر أبريل بعد أن نشر صورة له مع كريستيانو رونالدو وكتب عليها: "الأعظم في كل العصور".

جاء هذا عقب أن ظهر اللاعب في قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة نوريتش سيتي في الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر بثلاثة أهداف نظيفة سجلها كريستيانو رونالدو الذي أهدى كرة اللقاء للنجم الشاب.

الصورة أثارت الكثير من الغضب الأرجنتيني بسبب تجاهل اللاعب لليونيل ميسي مواطنه، ورد عليه وقتها سيرخيو أجويرو وكتب له: "هذا لأنك لم تلعب مع ميسي".

جدير بالذكر أن اللاعب قدم مستويات مميزة رفقة شباب مانشستر يونايتد تحت 17 سنة، وقادهم للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على نوتينجهام بثلاثة أهداف لهدف سجل منهم هدفين.