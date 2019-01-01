ميسي مشيدًا برونالدو: قدم أمسية سحرية أمام أتلتيكو مدريد

ميسي تحدث أيضًا عن بقية المنافسين

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن فوز برشلونة الكبير على حساب ليون الفرنسي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقاد الأرجنتيني، الفريق الكتالوني، بتسجيل هدفين وصناعة مثلهما، في مباراة انتهت بالفوز بنتيجة 5-1، بعدما انتهى الذهاب سلبياً.

وعلق ميسي على أحداث اللقاء: "مررنا ببعض الفترات الصعبة، وعقدنا الأمور بعض الشيء على أنفسنا، الحقيقة أننا عرفنا بعض الدقائق الصعبة، لكننا تمكننا من تسجيل الهدف الثالث".

وواصل: "دخلنا منذ البداية بحثًا عن الفوز وسجلنا الهدف الثالث وسيطرنا على المباراة، واعتقد اننا اظهرنا أفضل نسخة من برشلونة، بعد الهدف الثالث، أُتيحت المساحات واستفدنا منها وسجلنا الأهداف".

فالفيردي 🗣️



"لا نخشى أحد سوف نواجه أي فريق مهما بلغت صعوبته"#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/7JIjnE0Xpi — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 13, 2019

وعن دور ميسي عقب الهدف الثاني: "كان هناك بعض التوتر والتشويق ومن حسن الحظ أنني عندما سددت الكرة تصدى لها الحارس وسكنت الشباك".

وعن المنافسين والأكثر إعجاباً بهم في دوري الأبطال: "هناك العديد ومافعله رونالدو رائع كنت أتصور أن اتلتيكو سيكون أكثر قوة، ويوفنتوس استحق الفوز ورونالدو عرف أمسية سحرية بتسجيل هاتريك".

وأكمل: "كل المباريات كانت صعبة وبالنسبة للفرق التي سوف نلعب أمامها مميزة هناك سيتي وأياكس المتالق بالشباب الصغار الذين لا يخشون شيء وليفربول أثبت قوته اليوم، نحن نواصل بكل هدوء ننتظر من سنواجه ونستعد للأصعب".

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ميسي سجل هدفين وصنع مثلهما للمرة الأولى مع برشلونة خلال مباراة واحدة في جميع المسابقات.. 🔝#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/AFf2a1TzQ1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 13, 2019

ويتصدر ميسي ترتيب هدافي المسابقة بالتساوي مع ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ برصيد 8 أهداف.