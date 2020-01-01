"ميسي لن يتردد في الرحيل هذا الصيف لو انتهى عقده والسبب بارتوميو"

تصريحات قوية للغاية..

شنّ أجوستي بينيديتو، أحد مرشحي رئاسة برشلونة، هجومًا ضاريًا على جوسيب ماريا بارتوميو، معتبرًا أن أزمة ليونيل ميسي الأخيرة هي حلقة من حلقات كابوس حقبة الرئيس الحالي وسلفه ساندرو روسيل.

وكانت تقارير الصحف الإسبانية قد كشفت أن ميسي أبلغ مدربه الجديد رونالد كومان بعدم رغبته في الاستمرار مع البرسا بعد السوء الذي آلت إليه الأمور في كتالونيا بالآونة الأخيرة.

آخر الأنباء من إسبانيا تحدثت أن جزء من مجلس إدارة برشلونة بدأ بالاستعداد لرحيل البرغوث بالفعل، لكن تقارير أخرى نفت الفكرة قياسًا بأن الشرط الجزائي في عقد الليو يبلغ 700 مليون يورو.

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وبالنسبة لبينيديتو فإن ما يُقاسيه البرسا حاليًا يأتي في المقام الأول نتيجة لأفعال بارتوميو، حيث قال "سيكون هذا هو الخطأ الأخير في قائمة طويلة مآسوية في عصر بارتوميو-روسيل، الذي كان كابوسًا بالنسبة لتاريخ نادينا".

كما أضاف "إذا كان عقد ميسي ينتهي هذا الصيف، أنا متأكد من أنه كان ليغادر برشلونة بالفعل. لم يكن ميسي سعيدًا أبدًا هنا منذ رحيل نيمار".

عقد البرغوث الأرجنتيني ينتهي في الصيف المقبل وسط ترقب من أندية كثيرة يأتي في مقدمتها إنتر وباريس سان جيرمان.

وتابع بينيديتو متحدثًا حول تولي تشافي هيرنانديز وترشحه لتدريب البرسا، حيث قال "أعتقد أنه ثاني أهم لاعب في تاريخ برشلونة بعد ميسي، أتمنى أن يدرب فريق الرديف أو ينضم لفريق كومان".

وأتم "لو كنت فزت في انتخابات 2015 لكان كومان مدربنا منذ ذلك الحين، ذهبت لرؤيته في ساوثامبتون واتفقنا حينها، أما إذا فزت هذه المرة فسيظل مدربًا لبرشلونة".

يذكر أن بينيديتو قد أتى ثانيًا خلف بارتوميو في انتخابات 2015، وقد أعلن أنه سيتواجد في الانتخابات المقبلة المقرر إقامتها في مارس.