"ميسي لم يعد كما كان، عاش ملكًا في برشلونة"

النجم الأرجنتيني يلقى بعض الثناء من لاعب برشلونة السابق.

لودوفيتش جيولي لاعب برشلونة السابق بالأرجنتيني ليونيل ميسي وبما يقدمه رفقة باريس سان جيرمان مؤخرًا رغم موسمه الأول المتواضع مع الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جيولي وأكد خلالها أن معاناة ميسي كانت طبيعية للغاية في ظل الظروف الجديدة التي وجد نفسه فيها.

وقال جيولي: "دائمًا كنت أعلم أن الموسم الأول لميسي سيكون معقدًا في باريس سان جيرمان، عندما تكون كالملك في فريق آخر وتأتي لفريق جديد بين ليلة وضحاها وبلد جديدة ودوري مختلف لا يكون الأمر سهلًا".

وأضاف: "حتى لو كنت أفضل لاعب في العالم فأنت في حاجة إلى بعض الوقت حتى تستوعب التغييرات، لقد رأينا أن عامه الأول كان معقدًا".

وأردف: "كان لدي ثقة كاملة أنه سيستطيع أن يكون أفضل في الموسم الثاني، لأن النجوم العظماء دائمًا ما يسألون أنفسهم ويعيدون حساباتهم وذلك بالتحديد هو ما فعله ميسي".

وأكمل: "بالتأكيد ميسي لم يعد كما كان لكن جودته لا تزال هناك، ويستطيع أن يغير نتيجة أي مباراة، ويملك من الذكاء ما يمكنه من ذلك، رغم أن تسجيله للأهداف أصبح أقل لكنه يعوض ذلك بصناعته لها، حتى في عمر الـ 35 لا يزال يتطور ويتحسن ويعد مثالًا للكبار والصغار".

جدير بالذكر أن ميسي يتصدر حاليًا جدول ترتيب صناع الأهداف في الدوري الفرنسي بعد مرور سبع جولات برصيد سبعة تمريرات حاسمة ويملك ثلاثة أهداف.