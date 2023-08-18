ميسي: لم أرغب في الانتقال لباريس، وشاهدت عكس كل ما يحدث في برشلونة!

سعادة غامرة من النجم الأرجنتيني برحلته الجديدة

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه لم يكن يريد الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان من برشلونة في صيف عام 2021.

ميسي أنهى رحلته مع برشلونة بعد انتهاء عقده مع النادي بسبب المشاكل المالية التي يمر بها النادي الكتالوني، لينضم إلى باريس لمدة موسمين قبل الرحيل إلى إنتر ميامي خلال هذا الصيف لخوض تجربة جديدة بالدوري الأمريكي.

وفي مؤتمر صحفي نظمه إنتر ميامي قال ميسي:"كما قلت من قبل، رغبتي لم تكن الذهاب إلى باريس، أردت البقاء في برشلونة لفترة أطول".

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وأضاف:"عندما انتقلت إلى باريس كان علي التعود على مكان جديد ومختلف عن الذي عشت به طوال حياتي، الأمر كان يتعلق بالمدينة وكذلك بالنواحي الرياضي، الحياة كانت عكس ما اعتدت عليه في برشلونة".

وفي سياق متصل أشاد النجم المخضرم بالحياة في ميامي خلال رحلته مع فريقه الجديد، مشيرًا إلى أنه لم يكن بحاجة إلى الكثير من الوقت للتأقلم.