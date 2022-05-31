ميسي: لم أستطع الركض لشهر ونصف بسبب تعجلي العودة من كورونا

الفيروس ترك بعض الآثار في رئة النجم الأرجنتيني

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن معاناته مع فيروس كورونا عندما تعرض للإصابة للمرض، واستمرار تأثيره على رئتيه.

ميسي أصيب بالفيروس في أوائل شهر يناير الماضي، عندما عاد الوباء للظهور بقوة في جميع أنحاء العالم.

وعانى صاحب الـ34 سنة من نفس الأعراض التي عانى منها الكثير، مثل التهاب الحلق والسعال والحمى، لكنه شعر بمشاكل في التنفس بعد فترة طويلة من تعافيه.

وقال ميسي في تصريحات لشبكة "TYC Sports" الأرجنتينية:"الفيروس ترك بعض الآثار في رئتي، وقضيت حوالي شهر ونصف بصعوبات بالغة في التنفس بسبب هذا التأثير ولم أتمكن حتى من الركض".

Neither Cristiano Ronaldo nor Lionel Messi made the 2021/22 Champions League Team of the Season.



A quiet season by 🐐 standards. pic.twitter.com/75nSj2VkgW — GOAL (@goal) May 31, 2022

وأضاف:"لقد تعجلت في العودة للملاعب أكثر من اللاعب، لذلك تفاقم الأمر وتسبب في حدوث نكسة لصحتي".

وتابع:"لم أستطع تحمل الأمر وأردت العودة للركض والتدرب مرة أخرى في أسرع وقت ممكن ولكن في النهاية ساء الموقف وشعرت بتأثر الرئتين".

يذكر أن ميسي نجح في تسجيل 11 هدفًا وصنع 14 في 34 مباراة لعبها مع باريس خلال موسم 2021/2022.

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