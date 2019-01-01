ميسي: لا زال الفوز بكأس العالم هو حلمي

ميسي يتحدث عن حلمه الأكبر قبل انطلاق كوبا أميركا في البرازيل

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال ليونيل ميسي إن الفوز بلقب كأس العالم مع منتخب الأرجنتين لا يزال هو الحلم الذي يراوده حتى الآن.

وكان ميسي قد تحدث عن منتخب الأرجنتين وحظوظه قبل انطلاق منافسات كوبا أميركا في البرازيل بأيام.

وحول استعدادات المنتخب، قال ميسي إن الأمور تسير بشكل جيد، ولكنه لا يرشح المنتخب للفوز باللقب ولا يعطيه حظوظًا أكثر من غيره.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ يونيو ٢٠١٩

وأضاف: "هناك الكثير من المنتخبات التي تمتلك حظوظًا متساوية، الجميع أقوياء ولا أرى مرشحًا دونًا عن الآخر"

وتابع: "أتمنى الفوز بلقب كوبا أميركا مع المنتخب الأرجنتيني، ولك نالفوز بكأس العالم لا يزال هو حلمي الأكبر فيما يتعلق بالمنتخب"

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يذكر أن الأرجنتين تقع في المجموعة الثانية لكوبا أميركا، تلك التي تضم رفقتها كولومبيا وباراجواي وقطر.