ميسي: لا أمانع تناول العشاء مع رونالدو وأتلتيكو أحدث ثورة

تعرف على تصريحات ميسي حول كريستيانو رونالدو ويوفنتوس

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أشاد ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، بسوق انتقالات أتلتيكو مدريد ويوفنتوس كما تحدث عن العشاء المتوقع مع كريستيانو رونالدو.

رونالدو دعا ميسي في حفل توزيع جوائز الأفضل في أوروبا لتناول العشاء سويًا مؤكدًا أنّ الثنائي سيطر على كل شيء في الكرة خلال السنوات الماضية.

وقال ميسي في حوار مع صحيفة "سبورت" الإسبانية: "

لا يوجد أي مشكلة مع رونالدو، قلت كثيرًا إن علاقتنا جيدة وربما لسنا أصدقاء لكن هذا أمر طبيعي لكوننا لم نتشارك غرفة خلع الملابس ولا نلتقي سوى في الحفلات وبعض المباريات".

وتابع: "لا أعرف إن كان هناك عشاء كما قال رونالدو لأننا نعيش في مدينتين متباعدتين وكل منا لديه التزاماته، ولكن لو حدث ذلك فبالطبع لن أرفض وسوف أكون حاضرًا".

وعلّق أفضل لاعب في العالم 5 مرات على سوق الانتقالات بقوله: "أعتقد أنّ أغلب الفرق دعمت بصورة جيدة ووقعت مع صفقات مميزة وهناك من قام بثورة مثل أتلتيكو مدريد وحتى ريال مدريد جلب عدد من اللاعبين المميزين. يوفنتوس قام بسوق انتقالات رائع وكذلك مانشستر سيتي".

واختتم: "لا يمكن التضحية بالدوري للفوز بالأبطال. أعلم أننا بدأنا الليجا بصورة سيئة ولكن نستطيع تغيير كل شيء. نحن نرغب في حصد كل الألقاب، بالطبع يهمني كثيرًا التتويج بالتشامبيونزليج لأن الفريق لم يحققها منذ فترة طويلة ونستحق رفع ذات الأذنين مرة أخرى ولكن هذا لا يعني أبدًا تجاهل الدوري".

وكان ميسي قد أكد رغبته عودة نيمار إلى النادي الكتالوني كما كشف عن طبيعة الإصابة وموعد عودته للملاعب.