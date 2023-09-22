ميسي: كرة القدم وظيفة بالنسبة لي.. وهذا ما سأفعله بعد الاعتزال!

الأرجنتيني يتحدث عن مستقبله..

تطرق الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى العديد من الملفات في مسيرته بالوقت الراهن، وذلك في حديثه لبرنامج "أولجا" الأرجنتيني.



وذكر ميسي تفاصيل عديدة عن رحلته في باريس سان جيرمان على وجه التحديد، مدليًا بتصريحات مثيرة للجدل.



ميسي: في باريس لم يعترفوا بي وهجوم جماهيرهم ضدي أمر طبيعي!



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كما تطرق إلى مسيرته مع المنتخب الأرجنتيني وتفاصيل أخرى عن تحقيقه للقب كأس العالم برفقة الألبيسيليستي في قطر 2022.

وتطرق أيضًا إلى مستقبله ورؤيته في المرحلة الحالية لكرة القدم، قائلًا: "كرة القدم هي وظيفة، وأنا محظوظ لعمل الوظيفة التي أحب".

وأردف: "رغم أنها مسؤولية ولدي أهداف بها، إلا أنها تظل شيئًا ممتعًا أقوم به".

وأشار: "ماذا سأفعل فيما بعد؟ لا أعرف، أعتقد أنني أحب أن أكون مديرًا رياضيًا، وأن أكون برفقة النشء وأعلمهم".



