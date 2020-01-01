ميسي كان قريبًا من إنتر ولكنه رفض الإغراءات

قبل انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس بـ 10 سنوات.. ميسي كاد يكون لاعبًا لإنتر

كشف ماركو برانكا المدير الرياضي السابق لنادي إنتر أن الفريق الإيطالي حاول التعاقد مع ليونيل ميسي من برشلونة منذ 12 عامًا ولكنه فشل.

ويرتبط اسم برشلونة بإنتر في الوقت الحالي نظرًا لرغبة الفريق الكتالوني في التعاقد مع المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من النيراتزوري.

ولكن في 2008، وقبل أن يتوج ميسي بأي من كراته الذهبية، حاول إنتر خطف الجوهرة الأرجنتينية ولكن المغريات لم تستطع التأثير على البرغوث.

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وقال برانكا إن إنتر بذل قصارى جهده في ذلك التوقيت للتعاقد مع ميسي لدرجة أنه قدم له مغريات أكثر مما يحصل عليه في برشلونة.

وأضاف: "لقد تفاوضنا معه بالفعل وقدمنا له عرضًا لا يمكن أن يرفضه لاعب في سنه، ولكنه رفض مبدئيًا وأبدى انتماءه للنادي الذي ساعده كثيرًا"

وتابع: "ليو لم يكن يرغب في مغادرة برشلونة، لقد كان ممتنًا للنادي، وأبدى أنه لا يضع المال في المرتبة الأولى وهذا ما ظهر بالفعل"

وأردف: "بالنسبة للاوتارو مارتينيز لا أعلم شيئًا عنه، أعتقد أنه سعيد في إنتر ولكنهم يقولون إن ميسي يريده أن يوقع لبرشلونة، بالنسبة لي لا أستطيع تقديم رأي"

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يذكر أن ليونيل ميسي قد بدأ أخذ نصيبه من تاريخ كرة القدم عقب هذا الصيف الذي كاد ينضم فيه إلى النيراتزوري، حيث كان عام 2009 بداية تحطيم الأرقام.