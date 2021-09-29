ميسي : كانت ليلة مثالية ونحتاج للمزيد من التطور في باريس

سعادة كبيرة من النجم الأرجنتيني

علق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على الفوز الثمين الذي انتزع باريس سان جيرمان، أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

باريس نجح في الخروج منتصرًا بقمة حديقة الأمراء، بثنائية نظيفة، أحرزها إدريسا جاي وميسي الذي هز الشباك للمرة الأولى مع النادي الفرنسي.

هدف صاحب الـ34 سنة جعله يسجل في 17 بطولة متتالية من دوري الأبطال، معادلًا رقم كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

ماذا قال ميسي؟

النجم الأرجنتيني قال لشبكة "Canal +":"كانت ليلة مثالية بالنسبة لنا حيث احتجنا للفوز بأي طريقة بعد التعادل مع كلوب بروج".

وأضاف:"أشعر بسعادة كبيرة بعد تسجيلي الليلة، لم ألعب كثيرًا الفترة الماضية، وخضت لقاء واحد فقط على ملعبنا، أتأقلم بالتدريج والأهم هو الاستمرار في الفوز".

وتابع:"علاقتنا مع بعضنا البعض ستستمر في التطور، وسنتحسن في كل مباراة، علينا النمو معًا ورفع مستوانا بشكل مستمر".

وأوضح:"فزنا بمباراة صعبة جدًا أمام خصم قوي كان في المباراة النهائية الموسم الماضي، ولكن علينا الاستمرار والتطور".

ما هو الرقم الآخر الذي حققه ميسي؟

بجانب الرقم الذي تمكن ميسي من معادلته مع كريم بنزيما في نفس الليلة، بعد تسجيل الفرنسي في شباك شريف تيراسبول المولدوفي هناك رقم آخر.

ميسي سجل 27 هدفًا في 35 مباراة أمام الفرق الإنجليزية بدوري أبطال أوروبا، وهو ما يزيد عن أي لاعب بـ15 هدفًا بالبطولة.

الهدف هو رقم 121 لميسي في المسابقة عمومًا، ليتحرك بمسافة 14 هدفًا عن كريستيانو رونالدو للقب الهداف التاريخي للأبطال.

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