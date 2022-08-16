ميسي في ورطة .. دي ماريا هداف النهائيات مهدد بالغياب عن الأرجنتين في كأس العالم!

الإصابة سيعاد تقييمها في عضون 10 أيام

أصيب جناح فريق يوفنتوس أنخيل دي ماريا في مواجهة فريقه بالجولة الأولى في الدوري الإيطالي ضد نادي ساسوولو والتي انتهت بفوز البيانكونيري بثلاثية دون رد.

وكان النجم الأرجنتيني هو أبرز لاعب في المباراة حيث سجل الهدف الأول بطريقة رائعة للغاية، وصنع الهدف الثالث لليوفي من تمريرة قدمها للمهاجم دوشان فلاهوفيتش.

لكنه أصيب وخرج في الدقيقة 65 من أرض الملعب، وبات التخوف الآن من غيابه المحتمل عن بطولة كأس العالم، وهو الأمر الذي سيؤثر بالطبع على منظومة المنتخب الأرجنتيني.

ماذا قال أليجري عن إصابة دي ماريا؟

قال مدرب يوفنتوس: "أنا لست قلقًا، سنرى ما تقوله الاختبارات غدًا، للأسف هذه الأشياء تحدث في كرة القدم".

وواصل: "كان لديه مشكلة في العضلة الضامة قبل أسبوع، ربما كان يجب أن أخرجه عندما كنا متقدمين 3-0، لكنه كان يستمتع بنفسه هناك".

وتابع: الشيء المهم هو أننا فزنا بمباراة أردنا الفوز بها حقًا، والتي لم تكن بسيطة بأي حال من الأحوال".

متى يعود دي ماريا؟

أكد يوفنتوس أن إصابة دي ماريا ستتم إعادة تقييمها في غضون 10 أيام، مما يعني استبعاد أنخيل من مباراتي الفريق المقبلة في الدوري الإيطالي ضد سامبدوريا وروما.

ومن المرجح أن يكون أقرب موعد لعودة دي ماريا للمشاركة بصورة طبيعية في الملاعب هو ضد سبيتسيا في 31 أغسطس.

ماذا عن الأرجنتين وكأس العالم؟

دي ماريا هو بطل النهائيات لدى المنتخب الأرجنتيني، فهو من سجل هدف الفوز ببطولة كوبا أمريكا، كما هو الحال ضد إيطاليا في بطولة فيناليسيما، وبالطبع لا ننسى هدف الفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد بكين 2008 ضد المنتخب النيجيري.

كما أنه غيابه سيؤثر على منظومة المدرب سكالوني الذي يعتمد على دي ماريا في كونه الجناح الأيمن الأساسي للفريق.

سيتابع المنتخب الأرجنتيني موقف اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا بشدة في قادم الأيام، على أمل العودة المبكرة والاستعداد قبل بطولة كأس العالم.