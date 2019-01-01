ميسي: سنفوز على قطر ونعبر لربع النهائي

الأرجنتين في خطر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين، أنه مقتنع أن فريقه سيتواجد بربع نهائي كوبا أمريكا عبر الفوز على قطر اللقاء المقبل.

الأرجنتين اكتفت بالتعادل فجر الخميس مع باراجواي عبر ركلة جزاء ميسي، لتتحصل على نقطتها الأولى في المجموعة.

وقال ميسي للمراسلين بعد المباراة: "أرى فريقاً مقتنعاً بقدرته على الانتصار في اللقاء المقبل، يجب أن نستمر في العمل والتحسن".

بهدف في الدقائق الأخيرة.. قطر تخسر من كولومبيا في ثاني مباريات دور المجموعات في كوبا أمريكا 🇶🇦



العنابي في مواجهة ميسي ورفاقه الجولة القادمة.. لا بديل عن الفوز 👊 pic.twitter.com/r5XDMkfXZN — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 19, 2019

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وأكمل: الدقائق الأولى تحكمنا بالكرة جيداً، ولكن تراجعنا وأخفقنا بعد تلقي الهدف، الشوط الثاني قدمنا كل شيء وتعادلنا".

وتلعب الأرجنتين مع قطر الأحد المقبل في مباراة ستحتاج بها للانتصار للإبقاء على حظوظها بالعبور لربع النهائي.

وتقبع الأرجنتين في قاع المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن قطر، وأمامها المتصدر كولومبيا بست نقاط، وباراجواي نقطتان.