هذا ما قاله ميسي وفالفيردي بين شوطي لقاء ليفربول

تعرف على ما جرى في غرفة ملابس برشلونة بين شوطي لقاء ليفربول وفالنسيا

كشفت تقارير صحفية عن جزء جديد من وثائقي برشلونة "يوم المباراة" والذي أظهرتعليمات المدرب إرنستو فالفيردي أمام ليفربول في الأبطال وفالنسيا في كأس الملك وكذلك تصريحات الهداف التاريخي ليونيل ميسي.

وصدر وثائقي يوم المباراة مساء أمس، الخميس، والمكون من 8 حلقات لعرض أبرز ما مرّ به الفريق الكتالوني خلال الموسم الماضي.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية جزءًا من الوثائقي والذي أظهر تعليمات فالفيردي لبرشلونة بين شوطي مباراة ليفربول في أنفيلد والتي كان فيه غاضبًا وهو يقول: "نمتلك أزمة حينما يضغطونا ويتمركزون بصورة واضحة في العمق وحينما لا نستطيع نقل الكرة على الأطراف علينا التحرك للأمام والهروب من الضغط. كل مرة نمتلك الكرة نصنع خطورة وعلينا أن نقوم بذلك".

وتحدث ليونيل ميسي بعده بقوله: "هيا بنا علينا أن نكون أقوى وأن نتحرك للأمام ولا نجعلهم يضربوا ظهرنا ويجب أن نسجل الهدف".

وواصل: "الخسارة من روما كان خطأنا وليس شخص آخر وعلينا أنّ ندرك أنّنا على بعد خطوة واحدة فقط ولا يجب أن نفرط في هذه الفرصة" ليستمر فالفيردي في الحديث بقوله: "علينا أن نلعب وكأنه ملعبنا ونجعلهم يعانون".

أما المقاطع التي ظهرت عقب المباراة فكان الجميع في حالة صدمة وحزن دون أي تعليق.

مقطع آخر أظهر برشلونة بين شوطي نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا وكان الخفافيش متقدمًا بهدفين نظيفين ليقول فالفيردي: "علينا إنهاء الهجمات بصورة جيدة لأننا كل مرة نصل إلى المرمى نستطيع التسجيل ولكن من الضروري الإصرار على الأمر والقتال حتى الدقائق الأخيرة ولو سجلنا سوف ننجح في خلخلتهم وإجبارهم على الخطأ وقلب المباراة".

واختتم: "يجب تسجيل الهدف، لا يهم إن كان ذلك في الدقيقة 70 أو 75، المهم أن نسجل ونضغطهم أمام مرماهم ونحرمهم من الكرة. لا يجب أن نفشل".

جدير بالذكر أنّ برشلونة خسر نهائي الكأس أمام فالنسيا ليفشل في تحقيق الثنائية المحلية.