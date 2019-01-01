ريفالدو يختار المرشح الأنسب لتدريب برشلونة

يعتبر من أقوى المرشحين لخلافة فالفيردي

أكد ريفالدو أسطورة برشلونة ومنتخب البرازيل، أن مارسيلو جالاردو مدرب ريفر بلايت يستطيع خلافة إرنستو فالفيردي بتدريب الفريق الكتالوني.

مستقبل فالفيردي يعتبر محل شكوك كبيرة في الفترة الأخيرة، بسبب سوء المستوى وتخبط نتائج برشلونة.

ومن جانبه تطرق ريفالدو عن رؤيته للمدرب الأنسب لخلافة الإسباني في حالة رحيله.

وقال النجم البرازيلي:"نعم بكل تأكيد يمكنه تدريب برشلونة، قام بعمل رائع في ريفر بلايت ويمكنه الذهاب بعيداً بالنادي في دوري أبطال أوروبا".

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وأما عن تمنيه لبطل كوبا ليبرتادوريس:"لكوني برازيلياً سأدعم فلامنجو بكل تأكيد، خاصة لإعجابي بلعبهم هذا الموسم".

وتأتي تصريحات ريفالدو على هامش تواجد بمدينة ليما في بيرو مساء اليوم الخميس، لمتابعة نهائي كوبا ليبرتادوريس بين ريفر بلايت وفلامنجو.