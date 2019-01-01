ميسي: فاتي يحتاج إلى دعم اللاعبين

تعرف على رأي ليونيل ميسي في أنسو فاتي

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أشاد ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، بالموهبة أنسو فاتي والذي أصبح ضمن اختيارات إيرنستو فالفيردي في الموسم الحالي.

فاتي، 16 عامًا، شارك في 6 مباريات خلال الموسم الجاري مسجلًا هدفين وصانعًا لآخر.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "استمتعت تمامًا بمستوى اللاعب حينما شاهدته للمرة الأولى في التدريبات، لقد لفت انتباهي وبعدها شارك في أول مباراة معنا".

وتابع: "إنّه في ظروف مميزة ولكن علينا أن نمنحه الوقت الكافي ولا نضغط عليه لأنّه فقط بعمر 16 عامًا ولا يمكن أن نجعله تحت طائلة المسؤولية في هذا السن المبكر".

واختتم: "علينا نحن اللاعبين تقديم الدعم الكامل له ومساندته وتطويره خلال الفترة المقبلة ليكون جاهزًا لقيادة الفريق في المستقبل".

جدير بالذكر أنّ النادي الكتالوني قد يخسر خدمات اللاعب بنهاية الشهر المقبل حال انضم لمنتخب إسبانيا تحت 17 عامًا.