ميسي عن تفضيله لبورتو أم ليفربول: يوفنتوس خرج وهذا يخبرك بكل شيء!

الأرجنتيني سعيد بالفوز ويحذر من تراخي الدقائق الأولى..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ليونيل ميسي نجم برشلونة سعادته عقب الفوز على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف نظيفة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ليو عقب المباراة لـBeIN Sports:"اليوم أعتقد أننا أظهرنا صورة رائعة جداً، على الرغم من أنه في أول 5 دقائق كنا متوترين بعض الشيء، ربما نتج ذلك عن ندية الذهاب".

وأضاف:"بكل تأكيد كنت محظوظاً بدخول الكرة في الهدف الثاني، ولكن الأهم أننا حققنا الهدف بالوصول إلى نصف النهائي، أنا سعيد جداً بالفوز والطريقة التي فزنا بها".

وتابع:"بالتأكيد سنصحح هذا الخطأ، لا يجب علينا دخول دوري الأبطال بهذا الشكل، لدينا الخبرة، 5 دقائق في دوري الأبطال يمكن للأمور أن تتعقد ويتم إقصاؤك".

وأوضح:"ستكون الأمور صعبة جداً الآن في نصف النهائي ليفربول أو بورتو. أعتقد أن يوفنتوس خرج وهذا يقول لك كل شيء، أي فريق صعب جداً وأياً كان من سيتأهل ستكون الأمور صعبة، كل من وصل إلى هنا فهو يستحق".

أما عن فرص الفوز بالثلاثية فاختتم:"يجب أن نذهب خطوة بخطوة ويجب علينا أن نحسم الليجا في أسرع وقت ممكن وألا نتراخى ثم نستعد لنصف النهائي كما يستحق".

يذكر أن برشلونة قد تأهل لنصف النهائي بمجموع المباراتين 4-0.