"ميسي على سبيل المثال" .. سباليتي يستعين بالأرجنتيني لانتقاد لاعبي يوفنتوس

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شعر لوتشيانو سباليتي بالغضب الشديد بعد تعادل يوفنتوس وفقدانه نقاطًا أمام رين في الدوري الأوروبي، مستخدمًا ليونيل ميسي كمثال أمثل على ما يفتقر إليه فريقه حاليًا. وأشار مدرب "البيانكونيري" إلى غياب الحدة الذهنية الفردية باعتبارها العقبة الرئيسية التي تمنع فريقه من بلوغ المستوى الأعلى في المنافسات الأوروبية.

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سباليتي يطالب نجوم يوفنتوس بعقلية الكبار

تعادل البيانكونيري بنتيجة 2-2 مساء الخميس، وهي نتيجة تركت مدربه غاضبًا. ولم يتردد سباليتي في تقييمه لهذا التعادل، مشيراً إلى أنه بينما تحسّن مستوى الأداء، إلا أن لاعبيه ما زالوا يفتقرون إلى الحسم المطلوب للمنافسة على الألقاب الكبرى. وسلّط سباليتي الضوء على الفارق بين الرياضي رفيع المستوى والبطل الحقيقي، مستخدماً الفائز بثماني جوائز للكرة الذهبية كمثال أعلى يحتذي به فريقه.

وقال سباليتي لـSky Sport Italia: «ميسي، على سبيل المثال، يمتلك خلاصة ما يحدث. فالفعل يأتي في المرتبة الثانية بعد الفكرة والإدراك المسبق. هذا هو ما يصنع الفارق بين لاعب قوي وبطل يستبق كل شيء. العينان والرأس هما ما يهم، ثم بعد ذلك تأتي التقنية. عندما تنشأ مواقف أمام المرمى، كما حدث اليوم، عليك أن تذهب وتقتنصها وألا تنتظر أن تُقدَّم لك».

استياء من هدف لوكومي الملغى

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كان من أبرز النقاط المثيرة للجدل في الأمسية تسديدة متأخرة من جون لوكومي ألغاها الحكام في نهاية المطاف. وحال هذا القرار دون أن يكمل يوفنتوس انقلاباً درامياً في النتيجة، وبدا سباليتي منزعجاً بوضوح من تفسير القوانين خلال اللحظات الأخيرة من المباراة. فقد رأى أن دفاع رين كان لديه وقت كافٍ للتعامل مع الخطورة قبل وقوع الحادثة.

وأوضح: «كان الحكم جيداً، لكنه كان أقل جودة بعض الشيء في اختياره بإلغاء هدف لوكومي. سمعت صديقاً يقول إن القانون واضح إلى حد كبير، لكن بالطريقة التي حدث بها الأمر، فإنه قابل للتفسير بعض الشيء. لقد شعرت بخيبة أمل. مدافع رين رأى الكرة قادمة وكان لديه متسع من الوقت ليقرر ماذا يفعل، ثم قام بالحركة الخاطئة من دون أن يضايقه أي منا».

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هفوات دفاعية وليالٍ بلا نوم

وعلى الرغم من التحسّن الهجومي، لا يزال مدرب يوفنتوس منزعجاً من الأهداف التي استقبلها فريقه. وأشار إلى أن الفريق غالباً ما يبدو غير مرتاح عندما يُضطر إلى تغطية مساحات واسعة من الملعب بسرعة. وقد أدى عدم القدرة على الانتقال بفاعلية من الهجوم إلى الدفاع إلى تلقي هدفين وصفهما المدرب المخضرم بأنهما «يمكن تفاديهما» تماماً في سياق المباراة العام.

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وحلّل سباليتي قائلاً: «نحن معتادون على هذا بعض الشيء. إنها مشكلة جوهرية مستمرة منذ فترة. لا نشعر بالراحة في التقدم للأمام، لكن إذا عادت الكرة بسرعة، علينا أن نتقدم بسرعة. الكرة هي صاحبة القرار، وعلينا استعادتها، وأحياناً يستغرق منا ذلك بعض الوقت. لكننا اليوم كنا نؤدي بشكل جيد بالفعل، لأننا اخترنا في كثير من الأحيان ملاحقة لاعب وسطهم الذي كان يندفع. للأسف، استقبلنا هدفين ما كان ينبغي استقبالهما».

مخاوف بدنية قبل جدول مزدحم

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ومما يزيد من متاعب المدرب إصابة محتملة لزكي تشيليك، الذي اضطر للخروج في الشوط الثاني. ومع قصر الفترة الفاصلة بين المباريات، قد يشكّل غياب المدافع عبئاً على تشكيلة مُنهكة أصلاً. واعترف سباليتي بأن تعافي اللاعب يبدو غير مرجّح على المدى القريب، ما يزيد فقط من الليالي المضطربة التي يعيشها المدرب وهو يبحث عن الثبات.

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واعترف المدرب عند سؤاله عن التبديل: «شعر بتصلّب وقال إنه يعتقد أنه لم يُصب نفسه بأذى، لكنني أرى من الصعب استعادته خلال يومين».

وأضاف: «ما زلت لا أنام هذه الليالي، على الرغم من أنهم قدّموا أداءً أفضل: فإذا لم أفُز بالمباريات لا أكون سعيداً. بدا أن اللاعبين استجابوا بشكل جيد جداً، لقد رفعوا المستوى وما زلنا نفتقر إلى بعض الأشياء. إنه هدف كان علينا إبقاؤه نصب أعيننا منذ اللحظة الأولى».