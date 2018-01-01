قميص ميسي يثير أزمة في سيلتا فيجو
مصعب صلاح تابعوه على تويتر
أثار ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، أزمة كبيرة في فريق سيلتا فيجو وذلك بعد نشر اللاعب روبير مازان صورة لقميص البرغوث عبر حسابه بموقع إنستجرام.
ميسي سجل هدفًا في مرمى سيلتا فيجو في ليلة فوز برشلونة بثنائية نظيفة على ملعب "كامب نو".
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وحصل السلوفاكي مازان، لاعب سيلتا فيجو، على قميص ليونيل ميسي بعد المباراة ليقوم بنشرها عبر موقع "إنستجرام" معلقًا: "شكرًا للأفضل في العالم".
El jugador del Celta Róbert Mazáň tiene que pedir perdón por subir una foto de la camiseta firmada de Messi tras el partido, que triste... pic.twitter.com/5dZA07bzbz — InMESS🔟nante (@imMESS10nante) December 23, 2018
وتسبب نشر الصورة في أزمة للاعب بعد هجوم كبير من الجماهير، إذ اعترض مشجعو سيلتا على الإشادة بلاعب تسبب في خسارة الفريق للمباراة.
واضطر مازان إلى الاعتذار عن الصورة موضحًا أنّه لم يقصد أي إساءة وإنما نشر الصورة لحبه لميسي منذ أن كان صغيرًا وأن حلمه كان الحصول على قميص البرغوث واللعب ضده.
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برشلونة حقق الفوز الرابع على التوالي في الدوري الإسباني ليتصدر الترتيب برصيد 37 نقطة ويصبح بطل الدوري في الشتاء.