ميسي وسواريز يتفوقان على قطبي مدريد

واصل ثنائي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي ولويس سواريز التألق مع البلوجرانا بعد الفوز على ليفانتي بخمسة أهداف نظيفة وتصدر جدول الدوري الإسباني.

ليونيل ميسي سجل ثلاثة أهداف بينما هز سواريز الشباك في مناسبة واحدة وكان الهدف الخامس من نصيب جيرارد بيكيه.

قائد برشلونة رفع رصيده من الأهداف للرقم 14 في الدوري إلى جانب عشر تمريرات حاسمة ليكون أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى يصل لهذا الرقم.

ميسي أصبح أول لاعب يصل لـ50 هدفًا خلال عام 2018 مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين.

على الجانب الآخر سجل سواريز هدفه الـ11 في الدوري هذا الموسم مع ست تمريرات حاسمة.

50 - Between Barcelona and Argentina, Lionel Messi has scored 50+ goals in eight of the last nine years (50 in 2018). 10. pic.twitter.com/cxrme7MJO5 — OptaJose (@OptaJose) December 16, 2018