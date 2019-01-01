"ريال سوسيداد لا يحتاج ميسي"

ليونيل ميسي بقميص الفريق الباسكي؟

تويتر هيثم محمد

فاجيء إيمانول ألجواسيل، مدرب ريال سوسيداد، الوسط الرياضي الإسباني بتصريحاته عن عدم تمنيه رؤية نجم برشلونة ليونيل ميسي بقميص الفريق الباسكي.

ألجواسيل اشتهر كلاعب بقميص سوسيداد قبل أن يتولى تدريبه في 2018 بعدما قاد فريق الشباب والرديف لعدة فترات.

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وقال ألجواسيل أثناء تواجده ببرنامج "فاكتوريا": "لا أريد ميسي في فريقي، حلمي بالتأكيد ليس رؤية ميسي في سوسيداد".

وواصل: "هو لاعب رائع ويقوم بأشياء رائعة ولكن في تصوري هو لا يتناسب مع فريقنا وقيمه".

واستمر: "نملك قيماً تتعلقك بكونك شخصاً عادياً ومتواضعاً هنا، ولاعبون مثل ميسي لا يتمتعون بتلك الصفات".

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ويحتل ريال سوسيداد حالياً الترتيب الخامس في الليجا الإسبانية برصيد 13 نقطة بعد مرور ثمان جولات من المسابقة.