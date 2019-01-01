ميسي ورونالدو وفان دايك في القائمة النهائية لجائزة الأفضل

الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن عن القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب في العام.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم عن القائمة المختصرة لجائزة الأفضل للموسم الماضي.

وضمت الثلاثي ليونيل ميسي قائد برشلونة ونظيره كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي، وفيرجل فان دايك نجم ليفربول.

جوائز #TheBest 👑 من FIFA

المرشحون لجائزة أفضل لاعب:

🇵🇹 كريستيانو رونالدو (يوفنتوس - البرتغال)

🇦🇷 ليونيل ميسي (برشلونة - الأرجنتين)

🇳🇱 فيرجيل فان دايك (ليفربول – هولندا) pic.twitter.com/GZV1uxBvS0 — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) September 2, 2019

وأصبح دخول فيرجل فان دايك للقائمة هامًا للغاية في ظل الموسم الذي قدمه مع ليفربول وحصوله على دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لكونه أول مدافع منذ فابيو كانافارو في عام ٢٠٠٦.

وكان فان دايك قد تفوق على الثنائي من قبل في وقت سابق هذا الأسبوع وحقق جائزة أفضل لاعب في أوروبا بعدما كان في القائمة المختصرة لها رفقة ميسي ورونالدو.

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وحقق ميسي لقب الدوري الإسباني مع برشلونة ووصل مع الفريق لنصف النهائي قبل أن يودع البطولة بشكل درامي.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي أعلن اليوم عن عدة ترشيحات آخرى كان من ضمنها القائمة المختصرة لأفضل هدف ومدير فني ولاعبة.