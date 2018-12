متخطيًا ميسي ويتفوق عليه رونالدو - بيل والرقم 3 بكأس العالم للأندية

عزز الويلزي جاريث بيل من تقدم ريال مدريد الإسباني أمام كاشيما أنتلرز في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2018، المقامة في الإمارات.

الويلزي انهى الشوط الأول بهدف نظيف قبل دقيقتين من نهايته، وفي 10 دقائق سجل هدفين ليعزز من تقدم بطل أوروبا على نظيره بطل آسيا.

وأصبح بيل ثالث في تاريخ المسابقة، يسجل في ثلاث مشاركات مختلفة في كأس العالم للأندية جاءت جميعها بقميص ريال مدريد.

وجاء الويلزي البالغ 29 عامًا، خلف ليونيل ميسي لاعب برشلونة، وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي الحالي.

ودخل بيل تاريخ المسابقة أيضًا في تلك المباراة بفضل الرقم 3 بعدما أصبح ثالث لاعب يسجل 3 أهداف "هاتريك" في مباراة واحدة بكأس العالم للأندية بعد كل من لويس سواريز، لاعب برشلونة، وكريستيانو رونالدو بقميص ريال مدريد.

