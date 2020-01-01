ميسي أم رونالدو؟ من هو الأفضل؟

صراع أزلي مستمر دومًا حول من هو الأفضل في العالم؟ هل هو كريستيانو رونالدو أم ليونيل ميسي؟ نستعرض الآن أبرز الأفكار حول هذه القضية الكبيرة..

لا تتوقف المقارنات بين ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، فبما يتمتع به الثنائي من شعبية جارفة حول العالم، لا يكد كل طرف من المشجعين يمارس التقليل من الآخر ويعتبر لاعبه هو الأفضل في العالم وربما في التاريخ.

حقق ميسي إنجازات لا تصدق رفقة برشلونة ولا يزال هو السبب الأول والأهم في البطولات الكتالونية، فيما يتمتع رونالدو بميزة أخرى وهي النجاح في أماكن مختلفة، تجربته في مانشستر يونايتد ثم ريال مدريد تتحدث عن نفسها، والآن يقدم المستحيل رفقة يوفنتوس.

لكن لكل لاعب أسلوب مختلف كُليًا، فالبرغوث الأرجنتيني مهارته فذّة لا تتكرر مرتين، يمكنه أن يمر من أي مدافع مهما كانت قدراته، فيما يمتاز الدون بقدرته الأسطورية على قتل الخصوم والتحركات التي لا ينازعه فيها أحد.

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11 كرة ذهبية وتسع بطولات دوري أبطال وغيرها من الألقاب التي لا تنتهي، رونالدو حقق الدوري في إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، فيما هيمن الليو على الليجا والكأس، إنجازات لا تعد ولا تحصى حقًا.

من هو الأفضل؟ ميسي أم رونالدو؟ في هذا التقرير نستعرض مختلف وجهات النظر حول هذا الأمر ليكون الحكم في النهاية لك عزيزي القارئ..

لماذا ميسي قد يكون أفضل من رونالدو؟

يمتلك ميسي ورونالدو إحصائيات مثيرة للاهتمام حقًا، ولكن بنظرة فاحصة لها ستجد أن ميسي يتخذ قرارات أفضل، والأهم من ذلك يجلب قيمة أكبر لفريقه.

باستخدام إطار مُعدل من لعبة بيسبول، صنفت صحيفة The economist عام 2018 أهداف ميسي ورونالدو وفقًا لأهميتها وسياقها على مدار مسيرتهم، ويُركز هذا التصنيف على تقييم إضافته للانتصار.

معنى ذلك أن هدف في الدقيقة الأخيرة تقييمه أكبر من هدف رابع يسجل وفريقك منتصر بثلاثية مثلًا، ومن ذلك أتى تصنيف ميسي 59.5، بينما رونالدو 50.4.

علاوة على ذلك، فتم استخدام خوارزمية أخرى معقدة تُصنف اتخاذ القرار لكل لاعب، وذلك من خلال تقييم كل تمريرة وتسديدة وصناعة للفرص والمراوغة.

وخلال هذه العملية برز ميسي بتقييم 238 بنسبة مئوية لاتخاذ القرار تقدر بـ0.63%، فيما حقق رونالدو 118 بنسبة مئوية لاتخاذ القرار تقدر بـ0.48% فقط.

يقول المؤيدون لميسي أنه ليس مهاريًا فحسب، بل إنه صانع ألعاب مميز يجعل كل من حوله لاعبًا أفضل، يمتاز بقدرات قيادية ولا يقتصر دوره على منح التمريرات الحاسمة، إلى جانب ذكائه التكتيكي ورؤية استثنائية للملعب.

ما قد يرجح كفة ميسي أيضًا هو قدرته الفذة على الاحتفاظ بالكرة مع فريقه فيرسل زملائه في مسارات خطيرة من خلال تمريرات حاسمة دقيقة، كل هذا التنوع يجعله أكثر فائدة من رونالدو.

لماذا رونالدو قد يكون أفضل من ميسي؟

مؤخرًا باتت كرة القدم أكثر ديناميكية وأسرع من أي وقت مضى، باتت تتطلب اهتمامًا خاصًا بالجوانب البدنية للاعب، لذلك فرغم أن ميسي لديه موهبة أكبر من رونالدو، ولكن الدون يتميز بمزيج من القدرات البدنية والتقنية تجعله أفضل.

سرعة وقوة غير طبيعية لرونالدو يضاف إليها القدرة الاستثنائية على القفز، مما يزيد من خطورة لعبه بالرأس، مراوغاته جيدة وتسديداته عظيمة بكلتا القدمين يرهب أي دفاعات تواجهه.

ببساطة، رونالدو مناسب لشكل المباريات في الوقت الراهن، فقوته الرياضية لا مثيل لها، الدون بات هو الشخص المثالي والأفضل للجيل القادم من اللاعبين.

يدّعي عشاق رونالدو أن ميسي كان لديه نوع من الاستقرار ولعب دومًا مع اللاعبين الأفضل، تربى في أكاديمية لامسيا على أسلوب لعب واحد وترقى مع نفس الزملاء حتى وصل إلى الفريق الأول لدرجة أنهم يفهمون بعضهم البعض حتى ولو كانوا بدون نظر.

لكن رونالدو تجربته كانت مختلفة تمامًا، صحيح أنه لم يلعب مع لاعبين أسوأ بكثير ممن زاملوا الليو، ولكن جودتهم بالطبع أقل من جودة تشافي وإنييستا على سبيل المثال.

هذا إلى جانب أن رونالدو كان له نجاحات استثنائية على الصعيد الدولي مع منتخب البرتغال، فقد حقق كأس الأمم الأوروبية مرة وكان وصيفًا في أخرى، كان قائدًا حقًا لبلاده، عكس ميسي صاحب الرصيد السيئ للغاية مع منتخب الأرجنتين، لم يفلح يومًا في تحقيق بطولة واكتفى بالمركز الثاني على الدوام.

ما رأي أساطير كرة القدم.. من الأفضل، ميسي أم رونالدو؟

تباينت الآراء عن من هو اللاعب الأفضل بين ميسي ورونالدو، فمثلًا قال أليكس فيرجسون: "رونالدو لاعب رائع يكسر الأرقام القياسية طوال الوقت، كسر أرقام دي ستيفانو وبوشكاش ولا يزال يسجل الأهداف ولا يتعرض للإصابات ويلعب كل أسبوع، هو وميسي مذهلان"، وأضاف: "ميسي هو لاعب لبرشلونة فقط، أما رونالدو فيستطيع اللعب لأي فريق وتسجيل هاتريك، هو لديه كل شيء ويسدد ويسجل بالرأس".

بينما رد يوهان كرويف أسطورة البلوجرانا وهولندا بقوله "ميسي هو كنز لكرة القدم إنه مثل أعلى للأطفال، ميسي سيكون هو اللاعب الأكثر تحصلًا على الكرة الذهبية في التاريخ، إنه في وادٍ آخر عن الجميع.".

فيما قال تشافي "من الواضح أن ميسي في مستوى آخر عن الجميع، من لا يرى ذلك هو أعمى" ثم قال زين الدين زيدان "كريستيانو رونالدو هو الأفضل، دائمًا ما يتنافس هو وليونيل ميسي، وذلك النوع من التنافس هو ما يبحث عنه الجميع"، وأضاف: "رونالدو استثنائي ولا توجد كلمات يمكنها أن تصفه، هو أفضل مني بكثير بالرغم من أنني حظيت بمسيرة مميزة، هو الأعظم على الإطلاق".

وقال ديدييه دروجبا: "أنا أفضل كريستيانو رونالدو، لقد لعبت أمامه في نهائي دوري الأبطال في عام 2008، لقد استحق الكرة الذهبية على كل ما قدمه مع ريال مدريد والبرتغال، حتى لو لم يلعب نهائي اليورو كاملًا لكنه كان من أهم أسباب فوز منتخبه بالبطولة".

وتحدث دييجو آرماندو مارادونا "هناك لاعب أخذ مكاني في الأرجنتين وهو ميسي، ميسي عبقري" أما بيليه فقال "أحب ميسي كثيرًا، من الناحية التقنية إنه في نفس المستوى الذي كان لديّ".

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رونالدو نفسه قال "الفارق بيني وبين ميسي أنني حققت دوري الأبطال مع أندية مختلفة وكنت الهداف ست مرات متتالية".