ميسي، رونالدو وأعظم اللاعبين على الإطلاق في تاريخ كرة القدم

إذا لم تكن على دراية جيدة بالرياضة قد يبدو مصطلح GOAT غريباً للغاية والذي لا يشير إلى معنى كلمة ماعز، ولكنها اختصار لجملة تعني الأفضل على الإطلاق

اعتادت مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة استخدام مصطلح GOAT من أجل وصف الأفضل على الإطلاق في مجاله في أي رياضة على هذا الكوكب، ويعد روجر فيدرير، أوسيان بولت، ليبرون جيمس بمختلف الألعاب التي يمارسونها، من بين اللاعبين الذي التصق بهم هذا الوصف.

وفي كرة القدم لا يوجد من هو أفضل من الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد سابقاً ويوفنتوس الإيطالي حالياً من أجل أن يتم اعتبارهم من الأفضل في تاريخ في هذه اللعبة، بسبب الثبات الرهيب على المستوى لسنوات طويلة وتحقيق كل الألقاب تقريباً والمساهمة فيها بشكل غير مسبوق.

ماذا يعني هذا المصطلح؟ ومن الذي يجب أن ينطبق عليه هذه المعايير؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير.

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ماذا يعني مصطلح GOAT؟

GOAT هو مصطلح مكون من أربعة حروف كل منها يلخص كلمة في جملة "الأفضل على مر العصور"، ويستخدم لوصف أي رياضي يمكن القول بأنه ملك تلك اللعبة دون منازع أو منافس، بسبب موهبته الاستثنائية التي يتمتع بها ناهيك عن حفاظه على المستوى العالي الذي يتمتع به لأطول فترة ممكنة.

اُستخدم هذا المصطلح منذ فترة طويلة للغاية ولكن بدأ تعميمه في القرن العشرين من قبل أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي الذي أطلق على نفسه "الأعظم" في عام 1964 بعد التغلب على سوني ليستون، منذ ذلك الحين التصق هذا اللقب بالملاكم الشهير وازدادت شهرته به بعد أن تغلب على جورج فورمان بالضربة القاضية في عام 1974,

من هو الأعظم على الإطلاق في كرة القدم؟

حيث سبق له أن صرح وقال: "كل شخص يتوقف عن الحديث الآن، انتبهوا .. لقد أخبرت كل نقادي بأنني كنت الأعظم على مر العصور عندما تغلبت على سوني ليستون، وأخبركم اليوم بأنني لازالت الأعظم على الإطلاق، لا تقولوا مرة آخرى أنني سأتعرض للهزيمة، لا تتوقعوا ذلك أبداً حتى أبلغ الخمسين من عمري، حينها يمكنهم التفوق عليّ.،

تعتبر محاولات وضع أسس لوصف اللاعب الأفضل في التاريخ هي أكثر المواضيع المثيرة للجدل بين جمهور كرة القدم، ولكن هناك شئ واحد يتفق عليه الجميع أن الصراع الآن لا ينحصر سوى بين أثنين فقط وهما الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، ولكن بالنسبة للأفضل في ما بينهما، فقط أتفق الجميع على ألا يتفق، وتباينت الأراء بصورة مشابهة لتقارب الثنائي في الإنجازات الجماعية والفردية.

فاز كلا من ميسي ورونالدو بالكرة الذهبية خمس مرات أكثر من أي لاعب آخر، ولكن الليو يتفوق على الدون في جائزة الحذاء الذهبي حيث توج بها خمس مرات مقابل أربعة للبرتغالي، ويتساويان معاً في عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا برصيد أربع بطولات.

لا يوجد مقياس معين لتحديد هوية اللاعب الأفضل على الإطلاق، بسبب امتلاك كل منهما لما يميزه عن الطرف الآخر، على سبيل المثال تمكن كريستيانو رونالد من إثبات قدراته وموهبته في أكثر من بلد ودوري بعكس ليونيل ميسي الذي لعب لبرشلونة فقط في أوروبا، كما استطاع الدون قيادة منتخب بلاده للفوز بأمم أوروبا 2016 في حين أن ميسي لم يتوج بأي بطولة مع المنتخب الأول ولكنه تمكن من الفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية وكأس العالم تحت 20 عاماً.

أضاف تواجد رونالدو مع ريال مدريد وميسي مع برشلونة قيمة إعلامية هائلة للدوري الإسباني عامةً ومباريات الكلاسيكو خاصةً والتي أصبحت هي أكبر المباريات وأكثرها انتظاراً بسبب القيمة الكبيرة لكلاهما والتنافس الشديد بينهما، كان ليونيل قد ظهر على غلاف مجلة "بيبر" وهو أمامه ماعز حقيقي في إشارة منها إلى أن ميسي هو الأعظم على الإطلاق، بينما اكتفى كريستيانو رونالدو بوصف نفسه أنه الأفضل من وجهة نظره.

عظماء آخرين على مر تاريخ كرة القدم

أدت سيطرة رونالدو وميسي على كرة القدم في العقد الأخير إلى تجاهل بعض الأساطير القدامى واعتبار بعضهم أمر ثانوي لا يهم، وكأنه كلما ابتعدنا عن أفضل أيامهم بات من السهل محو أثارها وتوابع الانبهار بها بل أن الوضع قد يصل إلى محوها تماماً وكأنها خرافة غير موجودة على الإطلاق وهو بديهي للغاية لأن الواقع أشد تأثيراً.

ولكن هناك بعض اللاعبين الذين لا يمكن ازالتهم من ذاكرتنا أبداً وهناك من يعتبرهم الأفضل على مر العصور حتى يومنا هذا وأحد هؤلاء النجوم التي لازالت تلمع هو "دييجو أرماندو مارادونا" والذي فاز بكأس العالم مع التانجو في عام 1986 وكان قد سبق وأن لعب لأندية برشلونة ونابولي، اعتبر مارادونا في وقت سابق أن مسي هو خليفته في الملاعب ووصفه بالأعظم على الإطلاق.

هناك أيضاً الهولندي يوهان كرويف الذي يعتقد البعض الأخر أنه الأفضل بعد أن نجح في الفوز بالكرة الذهبية ثلاث مرات وقاد أياكس بالكرة الممتعة التي قدمها معهم للفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات في بداية السبعينات، ناهيك عن تأثيره الواضح على فلسفة برشلونة وطريقة لعب العملاق الكتالوني حتى يومنا هذا مما دعى بعض الجماهير لتطلق عليه لقب "المُخلص".

هذا بالإضافة إلى لاعبين آخرين مثل البرازيليين بيليه والظاهرة رونالدو، ألفريدو دي ستيفانو، زين الدين زيدان، ميشيل بلاتيني، فرانز بيكينباور، وبالنسبة للمرشحين للانضمام لهذه القائمة حالياً يتصدرهم أمثال أندرياس إنيستا، لوكا مودريتش والساحر رونالدينيو.

من المرشح ليكون الأفضل على الإطلاق في المستقبل؟

بمجرد أن يعتزل الثنائي ميسي ورونالدو، حتى وإن لم يكن هناك أي لاعب بموهبتهما ولكن سيوجد لاعب ما سيكون هو الأفضل على الإطلاق من بين أبناء جيله ومن أبرز المرشحين لذلك البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان والذي منعته الإصابات المتكررة من الظهور بمستوى ثابت في الفترة الأخيرة.

يأتي بعده زميله في نفس الفريق وهو الواعد للغاية "كيليان مبابي" والذي يعتبر أفضل موهبة صاعدة في العالم، حيث تمكن من الفوز بكأس العالم مع فرنسا في الصيف الماضي ويقدم أداءاً رائعاً في الدوري الفرنسي بإحصائيات مميزة للغاية للاعب في عمره، هناك أيضاً " إيدين هازارد" صانع ألعاب تشيلسي، محمد صلاح نجم ليفربول والذي قدم موسماً يقترب من قمة مستويات رونالدو وميسي في العام الماضي، أنطوان جريزمان الذي حقق العديد من الألقاب مع أتلتيكو مدريد وكان اللاعب الأبرز في تشكيلة الديوك التي فازت بالمونديال.

برغم كل هذه الأسماء واحتمالية ظهور جدد في الفترة المقبلة، ولكن مجرد التساوي مع ميسي ورونالدو وليس تجاوزهما -الذي يبدو مستحيلاً حالياً- سيتطلب الكثير من الجهد والعناء ويبدو غير وارد أبداً في المرحلة الحالية على أقل تقدير.