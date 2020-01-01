ليس فقط ميسي .. خمسة لاعبون غابوا عن فحص كورونا في برشلونة

والأسباب تختلف

غاب مجموعة من لاعبي برشلونة عن فحوصات كورونا التي أجراها النادي اليوم للاعبيه تمهيداً لإنطلاق المعسكر التحضيري للموسم الجديد.

ويعد الغائب الأبرز هو ليونيل ميسي الذي نفذ تهديده ولم يكن حاضراً صباح الأحد، مما يؤكد القطيعة مع النادي الكتالوني.

ونقلت "سبورت" أن خمسة لاعبين هم نيلسون سيميدو، ميراليم بيانيتش، فرينكي دي يونج، صامويل أومتيتي، وفيلبي كوتينيو لم يتواجدوا أيضاً.

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وغاب أومتيتي وبيانيتش بسبب الخضوع للعزل المنزلي بعد سابق إصابتهم بالفيروس في الايام الماضية وإجراء الفحص وقت الكشف عن الإصابة.

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بينما يتغيب نيلسون سيميدو وفرينكي دي يونج عن انطلاق المعسكر، وينتظر أن يخضعا لفحوصات كورونا عند الانضمام لصفوف المنتخبات الوطنية مطلع الشهر المقبل.

كوتينيو من جانبه سينضم لمعسكر برشلونة، ولكن في وقت متأخر عن البقية، وذلك بسبب حصوله على عطلة ممددة بعد تتويجه بالأبطال مع بايرن ميونخ قبل أسبوع.

وينتظر أن يتم الإعلان عن نتيجة الفحوصات الخاصة باللاعبين والجهاز الفني في الأيام المقبلة قبل انطلاق التدريبات.