ميسي: جوارديولا الأفضل في العالم، وأشعر مع هذا الرباعي بالراحة!

تجربة مذهلة لصاحب الـ35 سنة مع المدرب الإسباني

أشاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالمدرب الإسباني بيب جوارديولا، معتبره الأفضل في العالم في الوقت الحالي، محددًا أكثر أربعة لاعبين يشعر معهم بالراحة.

ميسي تحدث في حوار مع شبكة "TTPLUS" الصينية عن تجربته في برشلونة وتطرق إلى العديد من الموضوعات الهامة الخاصة بمسيرته بشكل عام.

وقال النجم المخضرم:"أتواصل مع جوارديولا حتى الآن، الفوز بدوري أبطال أوروبا يظهر أنه أفضل مدرب في العالم وأعتقد أنه استحق هذا الإنجاز".

وعن أكثر اللاعبين الذين شعر معهم بالراحة طوال مسيرته الكروية:"لويس سواريز وتشافي ونيمار وصامويل إيتو".

يذكر أن ميسي الذي أعلن مؤخرًا عن انضمامه إلى نادي إنتر ميامي، كشف في تصريحات له عن عدم توقعه المشاركة مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026.