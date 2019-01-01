ميسي جاهز لمواجهة فنزويلا بعد الاطمئنان على لياقته

مجرد حمل بدني طفيف بسبب تراكم المباريات مع برشلونة

يستعد المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، للظهور مجدداً مع منتخب بلاده بعد غياب طويل عن التانجو.

ميسي لم يشارك مع الأرجنتين في أي مباراة دولية، منذ مواجهة فرنسا في دور الـ16 لكأس العالم روسيا 2018.

نجوم تحت خط الفقر - النصيحة التي أنقذت فيرمينو من بيع المياه

نجم برشلونة يتواجد في معسكر الأرجنتين الحالي، والذي يستعد للمواجهة الودية امام فنزويلا غداً الجمعة.

ليو كان مهدداً بالغياب عن المباراة، لمعاناته من مشكلة عضلية بسيطة، قلصت من الحمل التدريبي له الأيام الأخيرة.

صحيفة "سبورت" أكدت أن الفحوصات الأولية لا تشير لوجود أي خطورة على ميسي، رغم مخاوف جماهير برشلونة حول معاناته من إصابة قوية.

ليفربول ومانشستر يونايتد وباريس - أين يذهب كوتينيو بعد عرضه للبيع؟

وأوضحت أن ما يعاني منه اللاعب، أمر طبيعي نظراً لتراكم المباريات مع برشلونة في الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا.

حالة ميسي لا تدعو للقلق، ومن المتوقع ظهوره بتدريبات الأرجنتين بشكل كامل اليوم الخميس، لكن القرار النهائي يرجع للمدرب ليونيل سكالوني سواء بإراحته أو الاعتماد عليه بشكل طبيعي.