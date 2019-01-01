ميسي: لن أنسى تمريرة رونالدينيو في أول أهدافي بالليجا

ما الذي قاله ميسي بعد وصوله إلى 400 هدف في الليجا بقميص برشلونة؟

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أكد ليونيل ميسي، قائد برشلونة، أنّه لن ينسى أول هدف سجله في الدوري الإسباني من صناعة البرازيلي رونالدينيو والذي جاء في مايو 2005. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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ميسي أحرز الهدف 400 في الليجا أمام إيبار في الجولة 19 من الدوري الإسباني.

وقال هداف برشلونة التاريخي في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أنا فخور لوصولي إلى 400 هدف في الليجا وأتمنى تسجيل المزيد".

وتابع: "لا أركز كثيرًا على الأرقام القياسية بل أهتم بكل مباراة على حدة ومساعدة الفريق وليس فقط تسجيل الأهداف. في كل لقاء بالليجا لا أسعى سوى لجلب النقاط الثلاثة سواء بالتهديف أو الصناعة أو حتى التحرك بصورة جيدة".

البرغوث تصدر هدافي الليجا في الموسم الحالي برصيد 17 هدفًا كما أنّه الأكثر تسجيلًا في الدوريات الخمس الكبرى.

💬جوردي ألبا سعيد بتواجده في برشلونة، ويريد الاعتزال هناك. pic.twitter.com/jyAh0Y4rlh — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 16, 2019

وواصل: "أهدافي في الكلاسيكو دائمًا لها أهمية خاصة وكذلك في مباريات ضد أتلتيكو مدريد وفالنسيا وإشبيلية، كما أن تسجيل الأهداف في كامب نو أمر جيد وخارج الديار يكون إيجابيًا، في الأخير الأهداف الجيدة بالنسبة لي هي من ساعدت الفريق على الفوز".

واختتم: "إنّه لأمر واضح أنّ مساعدة زملائي وراء كل شيء سواء من يلعب الآن أو في الماضي، دونهم لم أكن لأحقق أي نجاح، ولن أنسى أبدًا تمريرة رونالدينيو في أول أهدافي ضد ألباستي".

إشبيلية هو أكثر فريق استقبل أهدافًا من ميسي في الليجا بواقع 25 هدفًا.