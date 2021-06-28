لماذا لن تتم إراحة ميسي أمام بوليفيا رغم تأهل الأرجنتين إلى ربع نهائي كوبا أمريكا؟

لن يحظى ليونيل ميسي بفرصة للراحة أمام بوليفيا وربما السبب في ذلك ليس قسوة سكالوني بل رقم قياسي بانتظار ليو.

حسمت الأرجنتين تأهلها إلى الدور الثاني من بطولة كوبا أمريكا 2021 عن المجموعة الأولى لكن قائدها ليونيل ميسي لن يحظى بفرصة للراحة أمام بوليفيا فجر الثلاثاء فرقم قياسي ينتظره.

وتأهلت الأرجنتين بالفعل إلى ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا المقامة في البرازيل عن المجموعة الأولى وتلاقي اليوم منتخب بوليفيا في ختام مبارياتهما بالمجموعة.

وتملك الأرجنتين 7 نقاط وخلفها باراجواي بست نقاط ثم تشيلي بخمس نقاط فأوروجواي بأربع نقاط وتتذيل بوليفيا المجموعة دون نقاط.

ويتأهل عن كل مجموعة من المجموعتين في البطولة أربع فرق.

هل سيلعب ميسي ضد بوليفيا؟

مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني ألمح قبل المباراة بيوم إن قائد الفريق ليونيل ميسي سيلعب ضد بوليفيا التصريح لن يكون غريبًا، فمن يملك ميسي في فريقه لا يملك رفاهية الاستغناء عنه.

لكن بما أن الأرجنتين صعدت بالفعل وقائد الأرجنتين شارك في كل دقيقة مع بلاده في بطولة كوبا أمريكا خلال النسخة الحالية فعدم إراحته ومشاركته ربما لسبب ما.

لماذا لن تتم إراحة ميسي؟

التفسير الوحيد لسبب مشاركة ميسي فجر الثلاثاء ضد بوليفيا إن حدث ذلك فسيكون بسبب رقم قياسي ينتظر هداف الأرجنتين التاريخي.

ميسي يتساوى الآن مع زميله السابق في برشلونة والأرجنتين خافيير ماسكيرانو في عدد المشاركات مع الأرجنتين في 147 مباراة.

وسينفرد ليو، 34 سنة، بالرقم اليوم إن لعب ضد بوليفيا.

ويحمل ميسي لقب هداف منتخب الأرجنتين التاريخي الذي اقتنصه بعد تخطي جابريل باتيستوتا ولدي قائد الأرجنتين الحالي 73 هدفًا بقميص منتخب بلاده.

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