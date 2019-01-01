قبل مواجهة ليجانيس – ميسي يحول الفريق المدريدي لخصم مفضل جديد

ميسي ساهم في كل أهداف برشلونة التي سجلها الفريق على نظيره ليجانيس بملعب كامب نو قبل لقاء الجولة الـ 20 الذي يقام اليوم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يحل اليوم فريق ليجانيس ضيفًا على نظيره برشلونة ضمن لقاءات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي على ملعب الكامب نو معقل البلوجرانا.

المباراة التي يخوضها برشلونة اليوم ستكون الثالثة للفريق أمام ليجانيس في ملعب كامب نو منذ صعود الفريق المدريدي للدرجة الأولى قبل موسمين ونصف.

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وتعد مواجهات الفريقين على ملعب كامب نو مميزة بشيء استثنائي للغاية، حيث أن كل أهداف فريق برشلونة بمرمى ليجانيس التي تم تسجيلها على ذلك الملعب كان لابد أن يضع فيها الأرجنتيني ليونيل ميسي بصمته.

وصنع النجم الأرجنتيني هدفي لويس سواريز في أول مباراة بين الفريقين على ملعب كامب نو، والتي انتهت بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف وحيد في فبراير 2017.

وسجل ليونيل ثلاثية أمام الفريق نفسه في إبريل الماضي بالمباراة التي انتهت بفوز برشلونة بثلاثية، ليصنع تاريخًا فريدًا لنفسه في مواجهة النادي المدريدي.

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جدير بالذكر أن برشلونة سيدخل مباراة الليلة وهو على صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة متقدمًا عن أتلتيكو مدريد بنقطتين ولدى الفريق المدريدي لقاء أكثر.