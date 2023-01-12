"ميسي في برشلونة كان فأر مجاري وقزم هرمونات"

ميسي تعرض لهجوم لاذع من فريق عمل رئيس برشلونة السابق.

كشفت مجموعة من الوثائق المسربة التي تبادلها أعضاء مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني أثناء فترة تواجد جوسيب ماريا بارتوميو في قيادة النادي، عن العداء الحاد الذي شعر به أعضاء مجلس الإدارة تجاه أبرز نجوم "البلوجرانا" وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ميسي، اتهم من قبل أعضاء مجلس إدارة بارتوميو بابتزاز النادي لتجديد عقده، واستخدام نفوذه في النادي للإبقاء على أصدقائه وعلى رأسهم الأوروجوياني لويس سواريز.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت عن وجود محادثة مسربة عبر تطبيق "واتساب" لتبادل الرسائل، يتحدث فيها رومان جوميز بونتي، الذي كان حينها رئيسًا للخدمات القانونية في برشلونة مع بارتوميو، وأوسكار جراو الرئيس التنفيذي السابق، وعدد آخر من المدراء التنفيذيين.

المحادثة المسربة حدثت في يناير 2021، عند تسريب تفاصيل عقد ميسي إلى وسائل الإعلام عن طريق صحيفة "إل موندو" الإسبانية.

وجاء في الرسالة على لسان بونتي عن ميسي: "بارتوميو حقًا، لا يمكنك أن تكون جيدًا مع فأر المجاري هذا، النادي منحه كل شيء، وهو يكرس نفسه للتعامل بديكتاتورية مع الصفقات والانتقالات والتجديد والجهات الراعية له فقط".

وأضاف: "عمل على تجديد عقود سواريز وجوردي ألبا، وعمولة تجديد عقد أنسو فاتي، وفوق كل ذلك يتعامل بهذا الابتزاز والفظاظة مع النادي الذي قدم له كل شيء، هذا القزم الهرموني".

وتابع: "عندما ساءت الأمور، أرسل رسالة للرئيس بأن يقلل رواتب الآخر، لكن دون أن يلمس راتبه أو راتب سواريز، أن يعرف النادي عقده هو أقل ما يستحقه".

ليرد رئيس برشلونة حينها: "أوافق على أشياء كثيرة، لكن هذا النوع من المقالات - تسريب العقد - يضر بصورة النادي أولًا".

وفي تلك المحادثات، تم التكهن بأن جوان لابورتا، الذي كان في حملته الانتخابية حينها، هو المتسبب في تسريب العقد، من أجل إجبار ميسي على المغادرة.

وقال بارتوميو عن الأمر: "نعم سمعنا كلام ميسي كثيرًا لكن ليس دائمًا، عقده في الظروف الطبيعية مقبول، فهو يمثل 15% من إجمالي الميزانية".

واختتم: "أشك أن لابورتا سرب عقده، لأنه بهذه الطريقة يمكنه توفير 120 مليون يورو".