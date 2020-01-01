"هل حقاً ميسي يملك ترف الانتظار في برشلونة؟"

هل حان وقت التغيير لميسي؟

علق ريو فيرديناند، النجم الإنجليزي، على سقوط برشلونة أمام بايرن ميونخ وما قد يتبعه من رحيل ممكن لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوفه.

برشلونة تلقى هزيمة قوامها ثمانية أهداف مقابل هدفين مساء الجمعة لحساب ربع نهائي البطولة القارية، مما أعاد فتح الحديث عن مغادرة ميسي.

وقال فيرديناند في تحليله للمباراة مع "بي تي": "السؤال، بماذا يفكر ميسي الآن؟ ماذا يقول لنفسه وهو متجه للمنزل، المستوى الذي قدمه النادي والفريق؟".

المزيد من الفرق

وأكمل: "هل يملك ترف الانتظار والوقت، كرة القدم تأتي وتذهب ريعاً في حياتك، وفي خلال عامين هو يملك القدرة على التحكم في الأمر".

وواصل المدافع الأسبق: "هل سيريد أن لا ينافس على البطولات الكبرى مجدداً؟ لا أعلم صراحة".

زميل فيرديناند في الستوديو التحليلي أوين هارجريفز هو الآخر أشار إلى نفس النقطة: "سواريز وميسي يبحثان عن إنييستا وتشافي وبويول، يفتقدان تلك الأسماء، لا يوجد مثلهم الآن".

وختم: "فاتي دخل وأعطى الإضافة ولكنه في السابعة عشر، الفارق بين ميسي والبقية هائل، لا أرى فرصاً للنجاح".

ودارت شائعات حول اتخاذ ميسي قراراً بالفعل بترك برشلونة هذا الصيف، وسط حديث كبير عن إمكانية تحرك إنتر لضمه.