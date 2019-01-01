ماضي فيربو مع ميسي يهدد انتقاله إلى برشلونة

اللاعب قريب من الانتقال للنادي الكتالوني

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى عدد من جماهير برشلونة غضبه من جونيور فيربو، لاعب ريال بيتيس المرشح للانتقال للنادي الكتالوني، بعد ظهور تغريدات له تسب ليونيل ميسي.

وأكدت عدة مصادر اقتراب برشلونة من إتمام صفقة انضمام فيربو من صفوف ريال بيتيس في الأيام المقبلة مقابل 42 مليون يورو.

وظهرت عدة تغريدات للاعب وهو في سن الخامسة عشر يهاجم بها ميسي ويسبه، وفي أحداها تمنى أن يصاب وأن يموت حتى لا يسجل المزيد من الأهداف.

وألغى فيربو حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، ولكن ذلك لم يمنع جماهير البلوجرانا من مشاهدة التغريدات وهجومها على الظهير الأيسر، مطالبة بعدم ضمه.

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ونشر موقع "تريبونا" تصريحات لفيربو قال فيها إنه مستعد للاعتذار لميسي: "تلك كانت كلمات سخيفة، ولكن يمكنني التفسير، صديقي الأقرب وقتها كان مشجعاً لبرشلونة".

وأضاف: "كتبت تلك الكلمات لاستفزازه، ميسي هو الأفضل في العالم، وقتها كتبت تغريدات مسيئة لصديقتي التي هي الآن زوجتي ووالدة أبنائي".

وختم: "وقتها لم أفكر فيما قد يحدث بسبب تلك الكلمات، الآن أنا مستعد للاعتذار، ميسي الأفضل في العالم، ويجب إعطائه الكرة الذهبية كل عام".

وتألق الدومينيكاني فيربو مع ريال بيتيس في الموسم الماضي في مركز الظهير الأيسر، وسجل في شباك برشلونة في لقاء الفريقين بكامب نو.