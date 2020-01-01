أين سيلعب ميسي إذا رحل من برشلونة؟

بعد الأنباء التي خرجت عن أن ليونيل ميسي سيغادر برشلونة بنهاية عقده في الموسم المقبل، أين ستكون وجهة البرغوث الأرجنتيني؟ هل يذهب إلى الخليج أم مكان آخر

ذعرٌ كبير أُصيب به كل محبي وعشاق برشلونة بعد الأنباء المتداولة عن أن الأسطورة ليونيل ميسي قد قرر مغادرة النادي الكتالوني في صيف 2021 لخلافات مع إدارة جوزيب ماريا بارتوميو.

لا جدال على القيمة الكبيرة التي يمنحها البرغوث إلى برشلونة من الناحية الرياضية والتسويقية، وبمجرد مغادرته فإن هذا سيعني انتهاء حقبة كاملة في كامب نو وبداية فترة جديدة تتسم بالضبابية والخطورة الكبيرة على مستقبل البرسا.

وفور خروج أنباء مغادرة الليو، طُرحِت الكثير من الأسئلة حول الوجهة الجديدة لميسي، فاعتزاله حينها ليس الخيار المنطقي الأقرب إذ أنه لا يزال قادرًا على العطاء والتألق، مما يعني أنه سيرتدي قميص جديد في نهاية مسيرته الكروية.

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تُرى، أين تكون وجهة ميسي الجديدة؟ إنه سؤال يصعب الإجابة عليه، ولكن في هذا التقرير من جول نستعرض وإياكم الخيارات المتاحة والأفكار التي قد تدور في ذهن ليو بخصوص وجهته الجديدة.

هل يرحل ميسي من برشلونة؟

وفقًا للتقارير الواردة من الصحف الإسبانية، فإن ميسي ممتعض من الطريقة التي تسير بها الأمور داخل برشلونة ومن مماطلة الإدارة في التجديد، لذلك فإنه قد قرر الرحيل عن كامب نو في صيف 2021.

مصادر جول في نفس السياق أكدت شعور ميسي بالضيق خلال الفترة الماضية، بسبب كل ما يحدث داخل النادي، والمناخ المتوتر منذ بداية الموسم الحالي حتى الآن.

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لذلك فإن مستقبل ميسي في برشلونة يبدو على المحك بوضوح شديد، فالنادي ليس في أفضل فتراته ويواجه تخبطًا إداريًا غير معتاد، مع أزمات برزت في الآونة الأخيرة داخل غرف خلع الملابس.

وجبت الإشارة أيضًا إلى أن انتخابات مجلس إدارة برشلونة ستقام في صيف 2021، ورحيل ميسي وعدم التمديد يعني خسارة مؤكدة للرئيس الحالي جوزيب ماريا بارتوميو، ما سيُعزز من الحديث والمفاوضات في الفترة المقبلة.

وخلال الأسبوع الماضي اتضح أن علاقة ميسي مع الجهاز الفني لبرشلونة بقيادة كيكي سيتيين غير جيدة، حيث رفض الحديث مع مساعده إيدير سارابيا خلال مباراة سيلتا فيجو، وأشارت الصحافة إلى أن هذه اللقطة مجرد جزء بسيط من الواقع المعاش داخل غرف خلع الملابس.

وتحدثت أيضًا تقارير أخرى أن ميسي ممتعض للغاية من الطريقة التي يتعامل بها سيتيين مع أنطوان جريزمان، وكل هذه العوامل قد تؤدي لنهاية رحلة مدرب ريال بيتيس السابق في كامب نو مع نهاية هذا الموسم، مع أنباء أن تشافي هيرنانديز هو من سيخلفه.

يمكن القول أن هناك عوامل قد تؤدي لمغادرة ميسي لبرشلونة بالفعل، لكن في الوقت نفسه فإن الأمر لم يحسم بعد، مع اقتراب الانتخابات والغضب الجماهيري العارم، ستحارب الإدارة من أجل الإبقاء على البرغوث.

متى ينتهي عقد ميسي مع برشلونة؟

عقد ميسي الحالي مع برشلونة ينتهي في 30 يونيو 2021، ولا يوجد بند للتجديد التلقائي لعام إضافي كما ادّعت بعض التقارير.

في الوقت نفسه فإن العقد الحالي قد وقعه ميسي في 2017 ويجعله صاحب أغلى راتب في العالم بين لاعبي كرة القدم، حيث يتقاضى شهريًا 8.34 مليون يورو.

تشير بعض التقارير أن ثغرة وحيدة قد تتيح لميسي الرحيل قبل نهاية عقده وهي استقلال إقليم كتالونيا، غير أن البند لن يُفعّل على الأغلب في ظل صعوبة حدوث الاستقلال قريبًا.

هل يبقى ميسي في أوروبا إذا رحل من برشلونة؟

قياسًا بالراتب الضخم الذي يتقاضاه ميسي في برشلونة، فلا يوجد إلا عدد قليل من الأندية الأوروبية بمقدورهم منحه هذا الراتب أو ما يقترب منه.

هذه الأندية هي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وربما تشيلسي، غير ذلك وبعد ما فعله فيروس كورونا من أزمة اقتصادية لا تصدق في كرة القدم، فمن الصعب أن يُلبي أي نادٍ آخر هذا الراتب الضخم.

يبقى السؤال هل ستقرر هذه الأندية أو غيرها الدخول والمحاربة للحصول على توقيع ميسي؟ لا أحد يعلم الإجابة، بالنظر إلى أن ميسي قد بلغ 34 عامًا وأيامه معدودة في الملاعب، وبالنظر إلى أن نجاحه خارج الدوري الإسباني في نظر البعض محل شكوك نتيجة للتقدم في العمر تحديدًا، قد ترى بعض الأندية أن الأمر مخاطرة غير محسوبة.

تظل قيمة ميسي كبيرة جدًا من الناحية الرياضية حتى رغم وجود مثل هذه الشكوك، ما يعزز إمكانية محاولة النخبة التعاقد معه، أما من الناحية التسويقية، فالنجاح مضمون جدًا لأي من يظفر بخدمات الدولي الأرجنتيني.

ما هي الوجهة المحتملة لميسي إذا رحل من أوروبا؟

أعرب ليونيل ميسي في أكثر من مناسبة عن أنه يحلم بإنهاء مسيرته في عالم كرة القدم في النادي الذي بدأ فيه، نيولز أولد بويز الأرجنتيني، وهذا قد يكون الخيار الأكثر واقعية حال مغادرته البرسا الصيف المقبل.

وجهة أخرى محتملة لميسي قد تكون الصين، فهناك يمكن أن تُلبى طلباته المادية بسهولة، هذا إلى جانب هوس المسؤولين الصينيين بجلب أسماء كبيرة لجذب الأنظار إلى بطولتهم.

وفي هذا الصدد تظهر أندية الولايات المتحدة التي تدفع أموالًا باهظة كخيار محتمل أمام ليو، وقد تُفجر مفاجأة كبرى ونرى الأرجنتيني بقميص أحد أندية الخليج العربي أيضًا.