ميسي يستلم جائزة الحذاء الذهبي

المرة السادسة في تاريخ الأرجنتيني

هيثم محمد تويتر

استلم ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، في احتفالية خاصة جائزة الحذاء الذهبي كهداف الدوريات الأوروبية الموسم الماضي.

وسجل ميسي 36 هدفاً في مسابقة الدوري الإسباني الموسم المنصرم، متوفقاً على كيليان مبابي الذي هز الشباك 33 مرة مع بي إس جي.

محدث - توابع احتمالية تغيير موعد ومكان الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

وسلم نجلا ميسي الجائزة له في الاحتفالية التي أُقيمت بحضور عدد من الشخصيات من نادي برشلونة، بالإضافة لإعلاميين.

وتحدث ميسي أثناء تسليمه عن أهمية العادات الغذائية الصحيحة في حياته، وكشف عن أنه ثقيل النوم، إذ مزح قائلاً إنه لن يشعر لو مرت حتى حافلة جواره.

أومتيتي يستعد لظهوره الأول مع برشلونة هذا الموسم

وأكد ميسي على أهمية التتويج بكل البطولات مع برشلونة، وليس فقط دوري أبطال أوروبا، إذ شدد على سعي الفريق لتحقيق الثنائية المحلية، والدور الذي يلعبه باقي زملائه في تحقيقه للجوائز.

وتعد الجائزة هي السادسة لميسي على صعيد الحذاء الذهبي، وثاني تتويجاته الفردية بعد فوزه بالأفضل من الاتحاد الدولي الشهر الماضي.