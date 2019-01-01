مُكتشف جريزمان: حذرته من الانتقال لبرشلونة

بداية غير موفقة للمهاجم الفرنسي مع النادي الإسباني

كشف إريك لوتس مُكتشف المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، عن تحذيره له من خطوة الرحيل عن أتلتيكو مدريد والانتقال لبرشلونة.

جريزمان انضم للفريق الكتالوني الصيف الماضي، في صفقة وصلت قيمتها حوالي 100 مليون يورو.

بداية الفرنسي لم تكن سهلة مع برشلونة، لهبوط مستواه والأنباء المستمرة حول وجود خلافات بينه وبعض نجوم الفريق وأبرزهم ليونيل ميسي.

لوتس قال عن وضع جريزمان:"لو كنت مسؤولاً عنه في الوقت الحالي لست متأكداً من موقفي سواء بالغضب أو السعادة لانتقاله لبرشلونة".

وأضاف:"هو توقع الحصول على الاستمرارية وفرصة أكبر للحصول على البطولات، ولكن أيضاً يجب عليه التواجد بمركز يناسبه في الملعب".

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وتابع:"توقعت مروره بهذه الصعوبات وحذرته، أعتقد أنهم أقنعوه بشيء ما ومشروع معين لم يتحقق حتى الآن".

يذكر أن جريزمان نجح في تسجيل 4 أهداف فقط وصنع 3 مع برشلونة في 15 مباراة هذا الموسم.