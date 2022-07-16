ميسي أم رونالدو؟ بوفون يعلق على المنافسة التاريخية!

بوفون يرى أنه من الوارد أن يعتزل في سن الـ 55

لعب بوفون مع كريستيانو رونالدو في يوفنتوس من عام 2019 حتى عام 2021، وفاز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وكأس إيطاليا، وكأس السوبر.

وكلاهما غادر البيانكونيري قبل عام واحد، حيث عاد البرتغالي إلى مانشستر يونايتد في صفقة بقيمة 15 مليون يورو، بينما عاد الحارس الأسطوري بشكل مثير إلى بارما في دوري الدرجة الثانية.

ورغم تلك القصة، إلا أن بوفون لم يستطع ترجيح كفة رونالدو على ميسي حينما سئل عن الاسم الأبرز في تاريخ كرة القدم، كما تحدث أيضًا عن فترة اعتزاله عبر المؤتمر الصحفي الخاص بنادي بارما.

ماذا قال عن اعتزاله؟

قال بوفون: "يمكنني التقاعد في سن 55، قضيت عشر سنوات في بارما في حياتي الأولى، ثم 20 في يوفنتوس، لقد كنت أفكر في التقاعد لمدة 10 سنوات، لكنني كنت أواصل دائمًا".

وواصل: "لقد مررت بتجارب مهمة ساعدتني في التعرف على عالم كرة القدم، لكنني لست متأكدًا من أنني سأبقى في هذا العالم بعد الاعتزال، ربما يمكنني تجربة شيء آخر".

ماذا عن ميسي ورونالدو؟

طُلب من بوفون أيضًا الاختيار بين ميسي وزميله السابق رونالدو، لكن بوفون رفض بطريقة ما الإجابة.

حيث أوضح: "لم ألعب مع ميسي من قبل، لذا لا يمكنني الرد".

وأضاف: "أقول لكم، الأبطال يُشاهدون أيضًا داخل غرفة الملابس، يجب أن تركز على الرجال بدلاً من لاعبي كرة القدم، عندما يتحدث الناس عن أفضل لاعب في كل العصور، يجب أن يأخذوا في الاعتبار أن كرة القدم قد تغيرت وأننا تم مساعدتنا لتقديم أداءً أفضل".

واختتم: "ليس من العدل استجواب بيليه أو مارادونا أو كرويف. إذا كانت لديك روح رياضية، فيجب أن تكون مستعدًا للاعتراف بأنك كنت أفضل لاعب إلى جانب الآخرين".

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