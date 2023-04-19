ميسي ليس السبب.. تين هاج يحرم جارناتشو من تمثيل شباب الأرجنتين

أليخاندرو جارناتشو مُهدد بالمنع من المشاركة في كأس العالم للشباب

يعتزم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي منع لاعبه الأرجنتيني الشاب أليخاندرو جارناتشو من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم تحت 20 سنة المقامة في الأرجنتين والتي ستنطلق 20 مايو المقبل.

ويغيب أليخاندرو عن المشاركة مع ناديه منذ مارس الماضي بسبب الإصابة في كاحله مع اقتراب عودته كما تشير الصور والفيديوهات التي ينشرها اللاعب.

التقارير الواردة من الأرجنتين تحديدًا الصحافي جاستون إيدول تقول إن إريك تين هاج مدرب مانشستر لا يرغب في مشاركة اللاعب في كأس العالم وبأن مدرب الأرجنتين تحت 20 سنة، خابيير ماسكيرانو، يحاول بكل الطرق أن يتمكن من ضم اللاعب لقائمته.

وإن شارك جارناتشو مع الأرجنتين في البطولة فإنه سيغيب عن آخر مباراتين مع يونايتد في الدوري وكذلك نهائيي كأس الاتحاد والدوري الأوروبي لو تأهل فريقه لهما.

واختار جارناتشو اللعب للأرجنتين على حساب إسبانيا المولود بها، لأن منزله مليء بصور ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين كما قال منسق منتخب شباب التانجو من فترة لينهي جدل تصريح قديم للاعب مانشستر فُهم منه أنه يفضل البرتغالي كريستيانو رونالدو على ميسي.