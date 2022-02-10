"ميسي الأفضل في العالم ويمكنه قلب الأوضاع مع باريس"

دافع الأرجنتيني لياندرو باريديس لاعب وسط باريس سان جيرمان، عن الحالة التي يمر بها زميله ليونيل ميسي بالفريق.

وانتقل ميسي إلى باريس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من برشلونة في صفقة انتقال حر، وسط توقعات ضخمة بتألقه.

ومع ذلك لم تكن المستويات بنفس درجة التوقعات، حيث ظهر ميسي بمستويات ضعيفة عديدة خاصة بالدوري الفرنسي.

ماذا قال باريديس؟

النجم الأرجنتيني قال في مقابلة مع قناة باريس الرسمية:"ليس من السهل على ليو أن ينتقل إلى فريق جديد ويكون ناجحًا بنسبة 100% حتى لو كان الأفضل في العالم".

وأضاف:"من الصعب التكيف مع بلد جديد وفريق جديد وزملاء جدد بعد قضاء الكثير من الوقت في فريق آخر".

وتابع:"إنه ليونيل ميسي، وأنا متأكد أنه سيتمكن من تغيير الوضع الحالي في أقرب فرصة ممكنة".

ماذا قدم ميسي مع باريس حتى الآن؟

المستوى الذي ظهر به صاحب الـ34 سنة لم يكن بالشكل المطلوب على مستوى الدوري، حيث سجل هدفين فقط في 13 مباراة.

وأما دوري أبطال أوروبا فقد تمكن ميسي من تسجيل 5 أهداف في 5 مباريات، طامحًا في الاستمرار على هذا الأداء، خلال مواجهة الفريق القادمة أمام ريال مدريد في دور الـ16 من المسابقة.

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