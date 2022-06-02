ميسي: الأرجنتين غير مرشحة للحصول على كأس العالم!

البرغوث يستبعد تواجد الأرجنتين ضمن الأسماء المرشحة للمونديال..

بعد تقديمه لمباراة رائعة ضد المنتخب الإيطالي يوم أمس، تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي، رجل المواجهة النارية الذي حسم اللقاء لصالح بلاده، عن إمكانية حصوله على بطولة كأس العالم.

حيث استطاع الفريق الأمريكي الجنوبي تحقيق الفوز على بطل أوروبا على ملعب ويمبلي بنتيجة (1-0)، في لقاء شهد عودة البرغوث من جديد للتألق.

الآن، يكشف ميسي تطلعات منتخب الأرجنتين نحو تحقيق بطولة كأس العالم، حيث يرى لاعب باريس سان جيرمان، أنه غير مرشح للتتويج بالمونديال.

ماذا قال ميسي؟

في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال البرغوث: "ما عشناه هنا كان جميلاً، كنا نعلم أنها ستكون مباراة جيدة ومكانًا رائعًا للفوز بالبطولة".

وواصل: "نستمر في النمو، وهذا ما نبحث عنه، نحن نعمل يومًا بعد يوم من أجل المزيد من التحسن".

وأوضح: "لا نزال نرى أننا لسنا أفضل المرشحين للتتويج ببطولة كأس العالم، لكننا سنخوض معركة ضد أي شخص، لأن هذه المجموعة مليئة بالأمل ولديها أهداف واضحة".

واختتم: "يجب أن نستمر في التحسن، الآن لدينا مباريات مهمة في سبتمبر، نحتاج إلى العمل من أجل الوصول إلى أفضل طريقة ممكنة في ظهورنا الأول في كأس العالم".

ماذا عن فترة ميسي مع المنتخب الأرجنتيني؟

يمر ميسي حاليًا بأفضل فترة له مع المنتخب الأرجنتيني بعد التشكيك في قدراته من قبل البعض بسبب عدم تحقيق البطولات.

لكنه استطاع الحصول على كوبا أمريكا في عام 2021، ويوم أمس استطاع أن يضيف لقبه الثاني مع المنتخب الأول بعد نيل بطولة فيناليسيما بعد الانتصار على إيطاليا.

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