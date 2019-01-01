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ويكيبيديا تسخر من ميسي بعد خسارة الأرجنتين

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سقوط جديد لميسي مع التانجو
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

سخر موقع ويكيبيديا الشهير من ليونيل ميسي، قائد ونجم الأرجنتين، وذلك بعد خسارة الفريق على يد البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا.

وفازت البرازيل بهدفين نظيفين على الأرجنتين فجر الأربعاء، لتواصل تفوقها على غريمتها التاريخية في المسابقة القارية وتبلغ النهائي.

ونشر حساب ويكيبيديا العربي على تويتر رسالة قال فيها: "كُل شيء يتغير في موسوعتنا ما عدا فقرة إنجازات المنتخب في صفحة #ليونيل_ميسي، لم تتغير مُنذ أكثر من عشرة أعوام".

وفشل ميسي في تحقيق أي بطولة من الفريق الأول للمنتخب الأرجنتيني على صعيد كأس العالم وكوبا أمريكا.

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ويبقى التتويج الوحيد لميسي بقميص الألبيسيليستي هو الحصول على الميدالية الذهبية مع المنتخب الأوليمبي في 2008، وكأس العالم تحت 20 عاماً في 2005.

وسجل ميسي هدفاً وحيداً في النسخة الحالية لكوبا أمريكا من علامة الجزاء أمام الباراجواي في التعادل 1-1 بالدور الأول.

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